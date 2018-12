Ist hier wirklich ein gesamtes Bad in die Dusche gepfercht worden?

Die Toilette in der Dusche? Das will wirklich keiner.

Das Foto eines Badezimmers wird derzeit heiß im Netz diskutiert. Denn es wirkt, als würden sich Toilette und Badezimmerschrank in der Dusche befinden - alles fake?

Im Netz macht mal wieder ein Foto die Runde, das für Verwirrung unter den Nutzern sorgt - was genau ist da los?

Bad in der Dusche? Das steckt hinter dem kuriosen Bild

Bilder von Wohnungen und Zimmern, in denen enorm Platz gespart wird, gibt es im Netz zu Genüge. Da findet sich schon einmal eine Toilette neben der Küchenzeile oder ein Zelt auf dem Balkon. Aber ein ganzes Badezimmer, das in die Duschkabine gequetscht wurde? Das gab es bisher noch nicht. Auf dem Online-Forum Reddit wurde das Foto dieser seltsamen Kombination vom User "ThunderBaee" geteilt und schon fast 300 Mal kommentiert.

Doch man muss nicht lange suchen, um herauszufinden, was hinter dem Foto steckt. Denn schon im Titel seines Posts klärt der User die Sache auf: Es handelt sich um eine optische Täuschung. Die Duschkabine besitzt drei Schiebetüren, wobei auf der mittleren ein Spiegel montiert ist. Dieser lässt es so aussehen, als wären Toilette und Badezimmerschrank in der Dusche - dabei befinden sie sich auf der anderen Seite des Zimmers. Ulkig ist das Foto allemal.

