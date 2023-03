Wenn Sie eine Hortensienhecke pflanzen möchten, achten Sie auf die Wahl der Sorte

Eine Hortensie wirkt immer irgendwie bezaubernd.

Eine Hecke aus Hortensien verleiht dem Garten einen ganz besonderen Charme. Bei der Planung sollte man die Sorten je nach Zweck und Pflegebedarf auswählen.

Mehr zum Thema Wer eine Hortensienhecke pflanzen möchte, sollte auf die Sorte achten

Wenn man an Hortensienhecken denkt, kommen einem schnell die Straßen und Cottage-Gärten Südenglands in den Sinn, wo die prächtig blühenden Sträucher sich meterlang aneinanderreihen. Das milde Klima macht es möglich. Doch auch in Deutschland ist die Hortensienkultur als Hecke möglich. Bei der Auswahl der Sorte sollte man sich jedoch nicht nur noch Optik leiten lassen, sondern auch an die Bodenbeschaffenheit, die Wetterverhältnisse und den eigentlichen Zweck der Hecke denken. Welche Hortensien-Sorten für welchen Zweck geeignet sind, weiß 24garten.de.

Grundsätzlich können Sie jede Hortensie als Hecke pflanzen. Da Hortensien im Winter aber ihre Blätter abwerfen, werden Sie nur vom Frühling bis in den Herbst einen blickdichten grünen Sichtschutz haben. Damit dies auch so bleibt, sollten Sie Sorten wählen, die ihren kompakten Wuchs mit vielen Verzweigungen durch einen jährlichen Rückschnitt erhalten.