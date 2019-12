Frau wehrt sich mit diesem Zettel gegen dreiste Postbotin: "Jetzt platzt mir bald der A***"

Eine Postbotin in Berlin hat sich bei der Lieferung eines Pakets wenig Mühe gemacht - die Empfängerin wehrt sich auf kreative Weise.

"Sehr geehrte Postbotin ..." - was sich nach einem harmlosen Briefanfang anhört, hat einen ernsten Hintergrund. Zumindest für die Frau, die diesen Zettel an ihrem Briefkasten angebracht hat. Die steht nämlich mit ihrer Postbotin gerade auf Kriegsfuß und hat jetzt ihrer Wut darüber mächtig freien Lauf gelassen.

Kurioser Zettel für Paketbotin sorgt für Mega-Lacher

Deren kuriose Nachricht ist so witzig, dass sie es sogar schon auf Instagram geschafft hat. Dort wurde es unter dem beliebten Account "notesofberlin" (auf Deutsch etwa: "Aushänge aus Berlin") gepostet. Dazu schrieben die Account-Inhaber: "Achtung, Explosionsgefahr. Markgrafendamm/Friedrichtshain via Roman thx! #notesofberlin." Doch warum regt sich die Paketempfängerin nun so auf?

Das erklärt sie auf einem Zettel, auf dem sie auch ein Foto ihres Briefkastenschlitzes gedruckt hat. Darauf zu sehen: ein Paket, das zur Hälfte herauslugt. Dazu schreibt die Unbekannte: "(…) der Inhalt dieses Paketes hat einen Wert von 170 Euro. Ich war gestern Mittwoch zuhause!!" Und weiter: "Vielleicht klingeln Sie einfach mal, ich komme im Notfall auch runter!!"

Postbotin steckt Päckchen mit wertvollem Inhalt in Briefkastenschlitz - Empfängerin rastet aus

Anscheinend hat die angebliche Postbotin in der Eile das viel zu große Paket versucht, durch den Schlitz zu pressen. Ohne Erfolg. Doch anstatt ein anderes Mal wiederzukommen, lässt sie das Paket einfach im Briefkastenschlitz so stecken. Doch am nächsten Tag findet bereits das nächste Schauspiel statt - erneut hat die Empfängerin ein Paket bestellt. Wiederum wurde es nur halbherzig in den Schlitz gesteckt. Diesmal handelte es sich allerdings um Ware im Wert von 49,99 Euro.

Da platzte der Postbotin der Kragen bzw. der Allerwerteste. Das schreibt sie auf einem erneuten Zettel und schreibt verzweifelt: "Ich hinterlasse hier mal meine Nummer: 01.... (…) mit der Bitte um ein persönliches Gespräch. Vielleicht finden wir gemeinsam eine Lösung!?" Ansonsten drohe sie damit, sich "für eine schriftliche Beschwerde Zeit zu erübrigen", schließt die Frau.

