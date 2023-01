Kaffeepflanze pflegen: Sie braucht eine hohe Luftfeuchtigkeit

Kaffeepflanzen stammen aus den Bergwäldern Äthiopiens. © Nedoba/Imago

Aufgrund ihrer Herkunft in den Bergwäldern Äthiopiens mag die Kaffeepflanze ein tropisches Klima. Auf die Luftfeuchtigkeit kommt es dabei an.

Wer exotische Zimmerpflanzen liebt, der kommt an der Kaffeepflanze nicht vorbei. Für einen eigenen Vorrat an Kaffeebohnen ist das kompakte Gewächs eher nicht geeignet – die erste Ernte ist frühestens nach drei Jahren möglich und fällt spärlich aus – jedoch hat Coffea arabica andere Vorteile, weshalb Sie sie als Zimmerpflanze in Betracht ziehen sollten.

24garten.de weiß, wie Sie die Pflanze pflegen.

Dunkelgrüne Blätter mit weißen Blüten und je nach Pflege den begehrten rote Beeren, die im inneren die wertvollen Kaffeebohnen tragen, kennzeichnen die Kaffeepflanze. Das aus Äthiopien stammende Gewächs kann auch hierzulande gedeihen, jedoch benötigt es dafür ganzjährige Temperaturen um die 15 bis 20 Grad Celsius.