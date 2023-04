Wäsche riecht muffig? Mit drei Hausmitteln riecht Ihre Kleidung wieder frisch

Von: Andrea Stettner

Teilen

Falsche Lagerung oder Schmutzrückstände sorgen für muffigen Geruch in der Kleidung. Die richtigen Hausmittel lassen Ihre Wäsche aber schon bald wieder frisch duften.

Es ist eine unangenehme Überraschung, wenn man Kleidung aus dem Schrank nimmt und ein muffiger Geruch in die Nase steigt. Doch was kann man tun, um den Geruch loszuwerden? Oft muss man nicht gleich zur chemischen Keule greifen, sondern kann mit einfachen Hausmitteln, die sich auch zum Putzen eignen, Abhilfe schaffen.

Ursachen für muffige Kleidung

Bevor man die Kleidung behandelt, sollte man die Ursache für den muffigen Geruch herausfinden. Mögliche Gründe können sein:

Wäsche wurde noch leicht feucht in den Schrank gelegt

Kleiderschrank ist schlecht belüftet

Zu lange Aufbewahrung von Kleidung in einer Tasche oder Kiste

Schweiß- und Schmutzrückstände auf der Kleidung, die nicht gründlich entfernt wurden

Rückstände in der Waschmaschine

Wenn frisch gewaschene Wäsche muffig riecht, sollte die Waschmaschine dringend gereinigt werden. © Oleksandr Latkun/Imago

Kleidung riecht nach dem Waschen – ist die Waschmaschine Schuld?

Auch die Waschmaschine kann eine Ursache für muffigen Geruch in der Kleidung sein. Wenn sich Schmutz und Bakterien in der Waschmaschine ansammeln, können sie sich auf die Kleidung übertragen und zu einem unangenehmen Geruch führen.

Um dies zu vermeiden, sollten Sie regelmäßig Ihre Waschmaschine reinigen. Verwenden Sie dazu eine spezielle Waschmaschinenreiniger-Lösung oder eine Mischung aus Essig und Wasser. Reinigen Sie auch regelmäßig das Flusensieb und lassen Sie die Waschmaschine nach jedem Gebrauch offen stehen, damit sie trocknen kann.

Es ist auch wichtig, dass Sie die Waschmaschine nicht überladen und das richtige Waschmittel für den jeweiligen Stoff verwenden. Wenn die Kleidung nach dem Waschen immer noch muffig riecht, könnte es auch daran liegen, dass die Waschmaschine zu alt ist und ausgetauscht werden muss.

Hausmittel gegen muffige Kleidung

Essig: Essig hat eine desinfizierende Wirkung und neutralisiert Gerüche. Geben Sie eine halbe Tasse Essig in das Weichspülerfach der Waschmaschine oder geben Sie eine Tasse Essig direkt in das Spülwasser, wenn Sie von Hand waschen. Der Geruch von Essig verfliegt nach dem Waschen und die Kleidung riecht frisch.

Natron: Natron hat eine ähnliche Wirkung wie Essig. Geben Sie zwei bis drei Esslöffel Natron in das Waschmittelfach oder direkt in die Trommel der Waschmaschine. Alternativ können Sie auch eine Lösung aus Wasser und Natron herstellen und die Kleidung darin einweichen.

Teebaumöl: Teebaumöl wirkt antibakteriell und hat einen angenehmen Duft. Geben Sie einige Tropfen Teebaumöl auf ein Baumwolltuch und legen Sie das Tuch zusammengefaltet in den Schrank oder in die Kleidertasche. Mit Teebaumöl lassen sich übrigens auch Wespen vertreiben.

Wenn möglich, hängen Sie die Kleidung an einem sonnigen Ort zum Trocknen auf. Das Sonnenlicht hat eine desinfizierende Wirkung und entfernt Gerüche.

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im regelmäßigen Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de. Hier anmelden!

Waschanleitung für übel riechende Kleidung

Manchmal reicht es nicht aus, die Kleidung nur mit Hausmitteln zu behandeln. In diesem Fall sollten Sie die Kleidung gründlich und möglichst heiß waschen. Beachten Sie dabei folgende Tipps:

Sortieren Sie die Kleidung nach Farben und Materialien. Überprüfen Sie das Pflegeetikett, um sicherzustellen, dass die Kleidung maschinenwaschbar ist. Verwenden Sie das richtige Waschmittel für den jeweiligen Stoff. Waschen Sie die Kleidung bei der höchstmöglichen Temperatur, die das Material verträgt. Fügen Sie Essig oder Natron zum Waschgang hinzu. Lassen Sie die Kleidung vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder in den Schrank legen.

Diese Wasch-Tipps von Oma haben ausgedient Fotostrecke ansehen

Was gegen andere Gerüche hilft

Ein muffiger Geruch in der Kleidung kann also verschiedene Ursachen haben. Manchmal riecht Wäsche nach dem Waschen auch säuerlich – was dagegen hilft, erklären wir hier.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Andrea Stettner sorgfältig überprüft.