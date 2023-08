Kräuter sollte man nicht in der Sonne trocknen – ein Bettlaken ist hilfreich, rät Expertin

Von: Ines Alms

Teilen

Um Kräuter für den Tee oder als Gewürz zu konservieren, ist das Trocknen eine beliebte Methode. Eine Obstkiste oder Bettlaken ist besser geeignet als die Sonne.

Im Hochsommer sind die Kräuter im Garten und auf dem Balkon üppig gewachsen und erntereif. Da man die oftmals großen Mengen nicht alle zeitnah im Tee oder im Essen verbrauchen kann, ist es sinnvoll, sie zu konservieren, bevor sie an Aroma verlieren oder gar der Frost zugreift. Das Trocknen ist hier neben dem Einfrieren die beste Methode.

Dabei ist es keine gute Idee, die Pflanzen in Bündeln an eine Wäscheleine in die Sonne zu hängen, denn so büßen sie viel Geschmack und Nährstoffe ein. Besser wählt man dafür eine Obstkiste oder ein Bettlaken.

Kräuter immer im Schatten trocknen

Wer Kräuter als Sträußchen trocknet, sollte einen luftigen, schattigen Ort wählen. © blickwinkel/Imago

Kräuter lassen sich gut an der frischen Luft trocknen, aber schattig sollte es unbedingt sein. Und eher kühl als warm. Daher ist auch der Backofen nicht die beste Wahl. Liegen die Temperaturen über 30 Grad Celsius und scheint die Sonne, leiden darunter die ätherischen Öle in den Pflanzen, die das Aroma und somit den Geschmack ausmachen.

Noch mehr spannende Garten-Themen finden Sie im regelmäßigen Newsletter unseres Partners 24garten.de.

Gabi Habersetzer, Biologin und Kräuterpädagogin aus Bedburg-Hau, empfiehlt gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa), die geernteten Kräuter locker auf flachen Obstkisten auszubreiten, die mit Zeitungspapier ausgelegt sind. Diese stellt man dann an einen schattigen, gut belüfteten Ort. Dies gelingt auch in Kräuterbündeln, die man kopfüber gehängt trocknet. Hier hat sie folgenden Tipp: „Man kann einen Wäscheständer nehmen, die Sträuße aufhängen und zum Schattieren ein Bettlaken darüber decken“.

Mini-Apotheke aus dem Garten: Zehn Heilpflanzen für kleine Wehwehchen Fotostrecke ansehen

Dabei sollte man die Bündel nicht zu groß und fest schnüren, damit sich kein Schimmel ausbreitet. Nach 24 bis 48 Stunden sollten die Kräuter an einem geeigneten Ort, beispielsweise auch auf einem Dachboden oder im Zimmer, getrocknet sein. Dann kann man die Kräuter von den Stielen streifen und in möglichst dunklen, fest verschließbaren Gefäßen lagern.