Kresse in Eierschalen anbauen: Einfach in nur 3 Schritten

Von: Joana Lück

Mit Eierschalen können Sie nicht nur Ihr Beet düngen, sie eignen sich auch, um darin Microgreens wie Kresse anzubauen.

Microgreensliegen zurzeit total im Trend, denn die jungen Keimpflanzen sind gesund und wachsen meist sehr schnell. Doch wussten Sie schon, dass man Kresse auch in Eierschalen anbauen kann?

Kresse kann in Eierschalen angebaut werden. © Stock&people/Imago

Genügend Gemüse in den Speiseplan zu integrieren, ist manchmal gar nicht so einfach. Besonders Kindern können Sie Kresse schmackhaft machen, wenn diese aus lustigen Eierschalen geschnitten wird. Kresse ist gesund, denn sie enthält Vitamin C sowie Eisen.

Das benötigen Sie laut Fräulein Selbstgemacht für Kresseeier:

Gesäuberte Eierschalen

Watte/Wattepads

Kressesaat

Wasser

Nehmen Sie das gesäuberte Ei ohne Deckel und kleiden Sie den Boden mit entweder einem Wattepad oder etwas Watte aus. Darauf platzieren Sie die Kressesamen, sodass diese möglichst gut verteilt sind. Gießen Sie die Samen mit etwas Wasser an (die Samen sollten nicht schwimmen) und halten Sie die Samen die nächsten Tage feucht. Innerhalb der ersten 12 Stunden keimen die Samen und die erste Kresse können Sie nach etwa fünf bis sechs Tagen ernten.

Die Kresse-Eier sind zwar das ganze Jahr über ein schönes DIY-Projekt, das man auf der Fensterbank platzieren kann. Aber zu Ostern passen sie natürlich ebenfalls hervorragend, wenn Sie sie bunt anmalen und zusammen mit Moos und anderen Ostereiern dekorieren.