Nach dem Winter – bereiten Sie Ihre Kübelpflanzen in drei Schritten optimal auf den Frühling vor

Von: Anna Heyers

Teilen

Lange Zeit haben die Kübelpflanzen im Winterquartier verbracht. Jetzt ist es Zeit, sie wieder an die frische Luft zu setzen. Aber nicht, ohne vorher ein paar Dinge erledigt zu haben.

Die meisten Kübelpflanzen haben die kalten Monate gut geschützt im Keller oder der Garage oder etwa auf dem Dachboden verbracht – im Winterquartier. So konnten sie ihre Ruhephase gut geschützt verbringen und wurden vielleicht nur gelegentlich von ihren Menschen gestört, die sie auf Schäden oder Schädlinge untersuchten. Doch damit sie den Schritt nach draußen jetzt ebenfalls gut überstehen, sollten die Besitzer jetzt ein paar Dinge beachten.

Kübelpflanzen auf den Frühling vorbereiten: Langsam ans Licht gewöhnen

In Keller und Co. war es vergleichsweise dunkel. Und wie wir Menschen, die sich nach langer Dunkelheit auch erst wieder ans Licht gewöhnen müssen, sollte man es auch mit Pflanzen handhaben. Bevor die Kübelpflanzen also direkt vom Winterquartier auf Balkon oder in den Garten gestellt werden, sollte ein Übergangsplatz gesucht werden. Dieser ist im Idealfall weder so dunkel wie das Winterquartier, noch so hell wie es draußen sein wird. Hier kann sich das Pflänzlein dann einige Tage an die neuen Lichtverhältnisse gewöhnen, bevor es hinausgeht.

Bevor man Kübelpflanzen im Frühling auf die Terrasse, den Balkon und generell in den Garten stellt, sollte man sie vorsichtig ans Licht und die Temperaturen gewöhnen. (Symbolbild) © allOver/Imago

Noch mehr spannende Garten-Themen finden Sie im regelmäßigen Newsletter unseres Partners 24garten.de.

Genauer Blick auf die Kübelpflanzen: Auf Schädlinge prüfen

Auch, wenn man im Winter hin und wieder nach den Gästen im Winterquartier geschaut hat, kann es passieren, dass Schädlinge übersehen wurden. Jetzt gilt es, die Pflanzen ganz genau darauf zu untersuchen. Schauen Sie sich besonders neue Triebe an, ihr zartes Grün ist nicht nur schön anzusehen, sondern auch lecker. Blattläuse können abgesammelt oder abgeduscht werden, bei Spinnmilben helfen zum Beispiel einige Hausmittel oder generell Nützlinge.

Zimmerpflanzen für Anfänger: Zehn Exemplare, die wirklich pflegeleicht sind Fotostrecke ansehen

Wo kommt der Kübel hin: Den Standort clever wählen

Haben sich die Pflanzen erst mal an die neuen Lichtverhältnisse außerhalb des Winterquartiers gewöhnt, brauchen sie viel davon. Ideal wären ein Wintergarten, ein kleines Gewächs- oder ein helles Treppenhaus. Bei allen Varianten sollte zudem immer dann gelüftet werden, wenn draußen milde Temperaturen herrschen. Ganz nach draußen sollte es für besonders empfindliche Pflanzen übrigens erst nach den Eisheiligen gehen (2023: 11. bis 15. Mai).