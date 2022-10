Kürbiskuchen: Schnell und saftig, nicht nur an Halloween

Von: Joana Lück

Teilen

Wer im Herbst Gäste bei einem Kaffeeklatsch beglücken will, der sollte sich dieses Rezept für saftigen Kürbiskuchen vormerken.

Herbst ist Kürbiszeit. Wer den Kürbis nicht in der Form von Suppe oder gefüllt aus der Mikrowelle essen möchte, der sollte daraus einen süßen Kürbiskuchen backen.

Kürbiskuchen: Schnell und saftig, nicht nur zu Halloween

Kürbiskuchen ist eine willkommene Abwechslung. © J. Daniel Serrano Muro/Imago

Was haben Zucchini, Rote-Bete und Kürbis gemeinsam? Die Gemüsesorten schmecken nicht nur herzhaft zubereitet, sondern lassen sich auch zu einem Rührkuchen der etwas anderen Art verarbeiten. Der Kürbiskuchen passt perfekt in den Herbst, da Hokkaido, Butternuss und Co. von September bis in den frühen Winter hinein Saison haben. Folgende Zutaten benötigen Sie:

Eine Kastenform à 30 Zentimeter

400 Gramm Hokkaido-Kürbis, gewaschen und fein gerieben

200 Gramm Zucker

Eine Packung Vanillezucker

300 Gramm Mehl

Eine Packung Backpulver

Einen Teelöffel Natron und Zimt

Jeweils eine Prise Nelke und Muskat

200 Gramm gehackte Nüsse

Den Saft einer Bio-Orange

200 Milliliter Rapsöl oder weiche Butter

Vier Eier

Noch mehr spannende Garten-Themen finden Sie im regelmäßigen Newsletter unseres Partners 24garten.de.

Backofen auf 160 Grad Ober-/Unterhitze (Umluft: 140 Grad) vorheizen. Für die Zubereitung des Kürbiskuchens fetten Sie die Kastenform gut ein. Dann geben Sie die Kürbisraspel zusammen mit dem Zucker, Mehl, Backpulver, Natron, den Gewürzen sowie den Nüssen in eine große Schüssel. Schon einmal mit einem Kochlöffel grob vermischen.

Kürbis im Herbst: Die besten zehn Sorten Fotostrecke ansehen

Pressen Sie die Orange aus und geben den Saft zusammen mit den restlichen Zutaten zu der Mischung. Die Orangenschale sollten Sie nicht wegwerfen – Sie können Sie für Haus und Garten gebrauchen. Mithilfe eines elektrischen Rührgeräts zu einer gleichmäßigen Masse verrühren und in die eingefettete Form geben. Für ca. 50 bis 60 Minuten auf mittlerer Schiene backen und nach 30 Minuten der Backzeit den Kuchen eventuell mit Alufolie abdecken, damit er nicht zu dunkel wird. Auskühlen lassen und mit Puderzucker servieren.