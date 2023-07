Ameisenplage in der Wohnung und auf dem Balkon: Hilft Kupfer?

Von: Ulrike Hanninger

Als Hausmittel gegen Ameisen wird häufig Kupfer empfohlen. Wie das Metall wirkt, wie man es genau anwendet und ob der Einsatz wirklich sinnvoll ist, zeigt unser Überblick.

So nützlich Ameisen in der freien Natur auch sein mögen, in der Wohnung oder auf dem Balkon haben sie nichts verloren. Auch im Garten können sich Ameisen als wahre Plage erweisen. Vor allem, wenn sie in großer Anzahl auftreten. Obwohl die Insekten in Gefahrensituationen Säure ausstoßen, die unangenehm auf der Haut brennt, sind sie in der Regel völlig harmlos für den Menschen. Und so greifen anstatt zu Chemie viele auch lieber zu Hausmitteln gegen Ameisen, zumeist zu Kupfer.

Warum wirkt Kupfer gegen Ameisen?

Kupfer setzt unter bestimmten Umständen Ionen frei. Diese haben eine abschreckende, fast schon toxische Wirkung auf die Insekten. Der Geruch stößt sie ab und vernebelt ihre Sinne, sodass sie die Orientierung verlieren und schnell das Weite suchen. Auch die Berührung scheint für die Kriechtiere zutiefst unangenehm.

Kupfer gilt als Geheimtipp im Kampf gegen Ameisen in der Wohnung. Aber hilft das Hausmittel wirklich? (Symbolbild) © ingimage/Imago

Die Anwendung in der Wohnung und auf dem Balkon

Kupferblech

Geldstücke aus Kupfer

Kupferdraht

Kupferrohr

Kupferbänder aus dem Gartenfachhandel

Führt eine Ameisenstraße vom Balkon ins Haus, sollte man zunächst den Ursprung finden. Hat sich bereits ein Nest gebildet, werden Geldstücke aus Kupfer oder kleine Stücke Kupferblech oder -rohr direkt hineingesteckt. Schnellere Erfolge erzielt man, wenn man das Nest mit der Gießkanne fortschwemmt. Liegt es außerhalb des Balkons, wird der Zugang mit dem Metall versperrt.

Eintrittspforten wie Türschwellen, Mauerspalten oder Fensternischen kann man mit gewöhnlichem Kupferdraht versehen. Sollte das nicht ausreichen, empfiehlt es sich, Kupferbänder anzubringen. Sie sind breiter und daher schwerer zu überwinden. Gartenbesitzer setzen diese häufig zum Schutz ihrer Beete und Kübelpflanzen ein. Kupfer hilft nämlich auch gegen gefräßige Schnecken. Im Bereich des Bodens sollte das Metall sorgfältig angebracht werden, damit man später nicht darüber stolpert.

Auf dem Balkon umwickelt man befallene Töpfe und Kästen mit Draht oder Band. Gleiches gilt für das Geländer. Verschaffen sich die Plagegeister über den Regenwasserabfluss Zugang, sollten Sie auch dort etwas Kupfer verteilen. Rund um den Sitzplatz kann man ebenfalls übergangsweise Kupfer auslegen. Hier hilft auf lange Sicht aber nur Ordnung und Sauberkeit: Ameisen lieben Essensreste und Krümel.

Erfolgsgarantie leider nicht inklusive

Die Erfahrungen mit dem Einsatz von Kupfer gegen Ameisen gehen auseinander. Da die Wirkung erwiesenermaßen auf eine chemische Reaktion zurückzuführen ist, lohnt der Versuch aber allemal. Auch andere natürliche Hausmittel sollen gegen Ameisen helfen, wie etwa Zimt oder Kreide.