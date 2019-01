Diese Matratzen sind laut Stiftung Warentest die besten überhaupt

Für einen guten Schlaf, braucht es auch eine gute Matratze. Stiftung Warentest hat Matratzen getestet - die Ergebnisse finden Sie hier im großen Überblick.

Update vom 10.1.2019: Matratzen von Stiftung Warentest erneut geprüft

Auch im aktuellen Test (Ausgabe 10/2018) zeigte sich: Teure Matratzen müssen nicht unbedingt besser sein als günstige. Geprüft wurde auf Liegeeigenschaften, Haltbarkeit, Bezug, Gesundheit und Umwelt, Handhabung sowie Deklaration und Werbung. Die Ergebnisse des neuen Test im Überblick:

Art Produkt Gesamtnote Preis Gesamtsieger Viskoschaum Bett1.de Bodyguard 1,7 ab 199 Euro Platz 2 Viskoschaum Aldi Novitesse Memolux 90 2,2 ab 100 Euro Testsieger Federkern Malie Polar 2,2 ab 170 Euro Testsieger Latex Allnatura Supra-Comfort Allergie 2,2 ab 560 Euro

Die beste Matratze, die Stiftung Warentest "je im Labor hatte" und bereits im Jahr 2015 mit der Gesamtnote von 1,8 getestet wurde, ist die Bodyguard von Bett1.de für 199 Euro, die nach wie vor im Handel erhältlich ist.

Ausgerechnet eine Aldi-Matratze - die zudem mit 100 Euro auch noch die günstigeste in dieser Auswahl ist - landete bei Viskoseschaum-Matratzen auf Platz 2, nämlich die Aldi Novitesse Memolux 90.

Testsieger bei den Federkern-Matratzen war die Malie Polar für 170 Euro, bei den Latex-Matratzen hatte die Allnatura Supra-Comfort Allergie für 560 Euro die Nase vorne.

In der Tabelle weiter unten sehen Sie, wie welche Schaumstoffmatratzen im letzten Test von Stiftung Warentest die besten auf dem Markt waren.

Stiftung Warentest mit früherem Test: Aldi-Matratze gut

Laut einem Test der Stiftung Warentest von Angang 2018 sei die Matratze Novitesse Memolux 90 von Aldi Nord ein guter Kompromiss für Rücken- und Seitenschläfer. Das läge an dem Material aus Viskoschaum, welches sich an die Körperform des Schlafenden anpasst. Besonders stach aber der Schnäppchen-Preis hervor: Als Sonderangebot war es für kurze Zeit für 100 Euro im Laden zum erwerben, laut Anbieter war sie ab dem 22. Februar 2018 für 129 Euro in den Filialen zu haben.

Diese 17 Schaumstoff- und Latexmatratzen hat Stiftung Warentest 2018 getestet

Insgesamt zehn Schaumstoff- und sieben Latexmatratzen hat Stiftung Warentest geprüft. In den beiden Tabellen sehen Sie, wie die Schaumstoff- und Latexmatratzen im Test abgeschnitten haben.

So fiel die Bewertung der zehn neu getesteten Schaumstoffmatratzen aus:

Anbieter und Produkt Qualitätsurteil Liegeeigenschaften Haltbarkeit Bezug Gesundheit und Umwelt Handhabung Deklaration und Werbung Aldi (Nord) Novitesse Memolux 90 GUT (2,2) gut (2,3) gut (1,6) sehr gut (1,5) gut (2,4) gut (2,1) gut (1,7) Dormando Daluna Comfortmaxx Vilax GUT (2,4) gut (2,4) sehr gut (1,1) gut (1,7) gut (2,2) gut (2,1) gut (1,9) Aldi (Nord) Novitesse Maxicomfort 90 GUT (2,5) gut (2,5) gut (1,9) gut (2,3) gut 1,8) befriedigend (3,0) sehr gut (1,5) MFOVita Visco Medium GUT (2,5) gut (2,5) befriedigend (2,7) sehr gut (1,5) gut (2,3) gut (2,0) befriedigend (2,6) Hn8 Schlafsysteme Emotion Pro VS BEFRIEDIGEND (2,7) befriedigend (2,7) gut (2,5) sehr gut (1,4) befriedigend (3,2) befriedigend (2,8) gut (2,1) Matratzen Concord SF+Contact Opal BEFRIEDIGEND (2,7) gut (2,4) sehr gut (1,3) gut (1,7) gut (1,7) befriedigend (2,9) mangelhaft (4,9) f.a.n. Medisan Luxus VS BEFRIEDIGEND (2,9) befriedigend (2,7) sehr gut (1,5) sehr gut (1,5) gut (2,4) gut (2,1) mangelhaft (5,0) f.a.n. Medisan Premium VS BEFRIEDIGEND (2,9) befriedigend (2,7) sehr gut (1,5) sehr gut (1,5) gut (2,4) gut (2,1) mangelhaft (5,0) f.a.n. Medisan Relax VS BEFRIEDIGEND (2,9) befriedigend (2,7) sehr gut (1,5) sehr gut (1,5) gut (2,4) gut (2,1) mangelhaft (5,0) BecoMy Sleep Visko BEFRIEDIGEND (3,1) befriedigend (2,7) gut (1,9) gut (1,6) gut (1,9) gut (2,1) mangelhaft (5,2)

So fiel die Bewertung der sieben neu getesteten Latexmatratzen aus:

Anbieter und Produkt Qualitätsurteil Liegeeigenschaften Haltbarkeit Bezug Gesundheit und Umwelt Handhabung Deklaration und Werbung Selecta L4 Latexmatratze GUT (2,3) gut (2,0) gut (2,2) sehr gut (1,5) gut (1,8) befriedigend (2,9) ausreichend (3,9) Ikea Morgedal Latexmatratze GUT (2,4) gut (2,5) sehr gut (0,9) gut (1,6) befriedigend (2,8) gut (2,0) ausreichend (4,0) Diamona Select Latexion BEFRIEDIGEND (2,6) gut (2,5) gut (1,7) gut (2,4) gut (2,3) befriedigend (2,8) mangelhaft (4,6) Ravensberger Latex Öko Tex 100 BEFRIEDIGEND (2,6) gut (2,2) gut (2,1) sehr gut (1,5) gut (2,0) ausreichend (3,7) ausreichend (4,2) Malie Juvel BEFRIEDIGEND (2,7) gut (2,4) befriedigend (2,8) sehr gut (1,5) gut (2,0) ausreichend (3,7) gut (2,5) Otto Ecorepublic Home ProVita De Luxe Top KS BEFRIEDIGEND (3,3) gut (2,5) gut (1,9) sehr gut (1,5) gut (1,6) gut (2,0) mangelhaft (5,5) Elza Valora Classic Hauptbild ElzaValora Classic BEFRIEDIGEND (3,4) gut (2,5) gut (2,0) ausreichend (4,2) gut (2,1) ausreichend (3,6) mangelhaft (5,1)

Aldi & Co.: Das sind die 20 besten Matratzen bei Stiftung Warentest, die seit Februar 2017 getestet wurden

In der Übersicht finden Sie die aktuell besten Matratzen, die von Stiftung Warentest seit Februar 2017 getestet wurden.

Anbieter und Produkt Qualitätsurteil Liegeeigenschaften Haltbarkeit Bezug Gesundheit und Umwelt Handhabung Deklaration und Werbung Aldi (Nord) Novitesse Memolux 90 GUT (2,2) gut (2,3) gut (1,6) sehr gut (1,5) gut (2,4) gut (2,1) gut (1,7) Casper Casper.com GUT (2,3) gut (2,4) sehr gut (1,2) sehr gut (1,5) befriedigend (3,1) befriedigend (2,8) gut (1,9) Dormando Daluna Comfortmaxx Vilax GUT (2,4) gut (2,4) sehr gut (1,1) gut (1,7) gut (2,2) gut (2,1) ausreichend (4,5) Aldi (Nord) Novitesse Maxicomfort 90 GUT (2,5) gut (2,5) gut (1,9) gut (2,3) gut 1,8) befriedigend (3,0) sehr gut (1,5) Badenia Irisette Dreams GUT (2,5) gut (2,2) befriedigend (3,1) gut (1,6) befriedigend (3,3) gut (1,8) befriedigend (2,9) Diamona Blue Active G GUT (2,5) gut (2,4) befriedigend (3,3) sehr gut (1,4) gut (2,3) befriedigend (2,8) gut (2,0) f.a.n. Cumulus Med KS GUT (2,5) gut (2,5) befriedigend (3,1) gut (1,7) gut (2,4) sehr gut (1,2) gut (2,4) f.a.n. Komfort Lux KS GUT (2,5) gut (2,5) befriedigend (3,1) gut (1,7) gut (2,4) sehr gut (1,2) gut (2,4) f.a.n. Multi Flex KS GUT (2,5) gut (2,5) befriedigend (3,1) gut (1,7) gut (2,4) sehr gut (1,2) gut (2,4) Grafenfels Weiss Grafenfels.de GUT (2,5) gut (2,1) befriedigend (2,9) gut (1,7) gut (1,6) gut (2,0) ausreichend (4,5) Ikea Morgedal Schaummatratze GUT (2,5) gut (2,5) gut (2,0) befriedigend (2,7) gut (1,6) gut (2,0) ausreichend (4,0) Matratzen Concord Yumi GUT (2,5) gut (2,5) sehr gut (1,4) sehr gut (1,4) gut (2,1) befriedigend (2,8) ausreichend (4,2) MFO Vita Visco Medium GUT (2,5) gut (2,5) befriedigend (2,7) sehr gut (1,5) gut (2,3) gut (2,0) befriedigend (2,6) Schlaraffia Passat ZT GUT (2,5) gut (2,3) befriedigend (3,0) gut (1,6) gut (1,8) befriedigend (2,9) gut (2,5) Schlaraffia Sky 200 GUT (2,5) gut (2,3) befriedigend (3,0) gut (1,6) gut (1,8) befriedigend (2,9) gut (2,5) Schlaraffia Stratos 250 GUT (2,5) gut (2,3) befriedigend (3,0) gut (1,6) gut (1,8) befriedigend (2,9) gut (2,5) Schlaraffia Vento x5 GUT (2,5) gut (2,3) befriedigend (3,0) gut (1,6) gut (1,8) befriedigend (2,9) gut (2,5) Breckle Sunshine 200 BEFRIEDIGEND (2,6) befriedigend (2,6) gut (2,5) gut (1,8) befriedigend (3,2) sehr gut (1,2) befriedigend (2,6) Otto Paul-Paula Otto.de/Paul-Paula.de BEFRIEDIGEND (2,6) gut (2,4) befriedigend (2,8) sehr gut (1,3) befriedigend (3,3) gut (2,0) befriedigend (3,5) BeCo Luxus Flex KS BEFRIEDIGEND (2,7) befriedigend (2,6) gut (2,5) gut (1,7) befriedigend (3,1) gut (2,3) ausreichend (4,4)

