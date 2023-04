Passend zum Frühjahrsputz: Sechs Fragen, die das Ausmisten leichter machen

Von: Anna Heyers

Beim Frühjahrsputz geht es nicht immer auch ums Ausmisten. Aber man kann das wunderbar verbinden. Wem die Trennung von Dingen schwerfällt, dem helfen vielleicht sechs Fragen.

Neben dem üblichen Putzen von Fenstern und dem generellen Grund reinemachen in der Wohnung, nutzen zahlreiche Menschen den Frühling auch für einen Überblick über die aktuellen Besitztümer in Haus und Schrank. Und überlegen sich vielleicht dabei, einige Sachen gehen zu lassen. So ist dann etwa mehr Platz im Kleiderschrank (in zehn Minuten) und auch in Sachen Schuhe, Accessoires oder ganz allgemein in den Küchen- oder Wohnzimmerregalen lässt sich mehr Freiraum schaffen.

Doch nicht jedem Menschen fällt die Trennung von Kleidung oder anderen Gegenständen gleich leicht. Während einige gleich loslegen und das Ausmisten in 15 Minuten erledigen, brauchen andere Menschen länger. Schließlich könnte man die eine Plastikdose vielleicht doch noch gebrauchen oder den Stuhl doch noch reparieren. Vielleicht sind genau für diese Menschen die folgenden Fragen ein Hilfsmittel, um das Ausmisten leichter zu machen.

Der Kleiderschrank quillt schnell über, wenn er nicht von Zeit zu Zeit ausgemistet wird.

Um die Entscheidung einfacher zu machen, ob ein bestimmter Gegenstand wegkann oder lieber doch nicht, gibt es ein paar Fragen, die sich zu stellen lohnt:

Ist es nützlich? – Die Frage nach dem Nutzwert ist wichtig. Ein Drucker, der zwar alt ist, aber der noch funktioniert und den man gelegentlich in Betrieb hat, könnte so also bleiben. Ein kaputter Schneebesen eher nicht. Zu diesem Punkt gehören außerdem noch die Zusatzfragen: Wofür benutze ich es, habe ich es in den letzten Monaten benutzt und werde ich es in Zukunft benutzen? Bringt es mir Freude? – Die Frage stellten sich bestimmt Millionen Menschen, als Marie Kondo mit ihren Aufräum-Tipps zum Phänomen wurde. Auch, wenn der Hype um die japanische Aufräum-Expertin inzwischen abgeflaut ist: Die Frage bleibt richtig und wichtig. Was bedeutet Ihnen der Gegenstand, verbinden Sie damit eine besondere Erinnerung, müssen Sie lächeln, wenn Sie ihn sehen oder fühlen Sie sich beim Tragen einfach wohl? Kann ich es verkaufen oder verschenken? – Für manche Gegenstände oder Kleider muss es keinesfalls in der Tonne enden. Viel eher könnten Sie sie in neue Hände geben. Sei es durch einen Verkauf oder das Verschenken auf den entsprechenden Plattformen oder innerhalb von Familien- und Freundeskreisen. Vielerorts werden auch Verschenke-Kisten an den Weg gestellt (hier aber bitte auf die örtlichen Vorgaben achten). Kann ich es reparieren oder anpassen lassen? – Ein kaputtes Radio, eine zu große oder zu enge Hose – manchmal lassen sich liebgewonnene Gegenstände, die man lange nicht mehr benutzt oder getragen hat, ganz einfach wiederherstellen. Benutzt man sie trotzdem nicht, kommen sie bei der nächsten Ausmist-Runde weg. Ist es zu digitalisieren? – Hunderte Fotos, Urkunden, Papiere: Einige Dinge nehmen viel Platz in Schrank und Schubladen weg. Dabei könnte man sie viel einfacher und platzsparender auf einer externen Festplatte oder Ähnlichem unterbringen. Komme ich leicht an Ersatz, wenn ich so etwas in Zukunft brauchen sollte? – ebenfalls eine Frage, die man sich stellen sollte, ist, ob man leicht und möglichst günstig an einen Ersatz kommt. Passend dazu ist auch die Frage, ob man es womöglich doppelt oder gar dreifach besitzt.

Wer die Fragen nicht so mag, kann vielleicht mehr mit der drei-Kisten-Methode anfangen. Tipp: Die Wohnung in verschiedene Bereiche aufzuteilen, kann hilfreich sein, damit es weniger schnell wieder chaotisch wird.