Mann renoviert Keller seines toten Opas - und entdeckt merkwürdige Nachricht

Ein Mann wollte den Keller seines verstorbenes Großvaters umgestalten. Doch dort machte er eine erstaunliche Entdeckung - sein Opa hatte eine Nachricht hinterlassen.

Wie viele Menschen wünschen sich wohl eine letzte Nachricht von einem Familienmitglied, das verstorben ist? Ein Mann aus den USA bekam diesen Wunsch erfüllt - jedoch auf unerwartete Weise.

Großvater hinterlässt Nachricht, die sich gewaschen hat

Seit einigen Monaten schon beschäftigt diese Botschaft das Netz - und wird zum wahren Dauerbrenner: Als er den Keller seines verstorbenen Großvaters renovieren wollte, entfernte er die Tapete von der Wand. Dahinter hatte sein Opa eine Nachricht auf dem Gemäuer hinterlassen: "All meine harte Arbeit umsonst, du blöder Bastard!", steht da in aller Deutlichkeit. Die Botschaft hatte er wohl hinterlassen, weil ihm bewusst war, dass die Tapete nicht ewig dort bleiben würde. Zu seinen Worten notierte er auch die Jahreszahl, an der er seine Nachricht schrieb - 1975.

Der Mann teilte sein Entdeckung unter dem Nutzernamen "Fluffhead_Phan" auf der Online-Plattform Reddit und meint dazu belustigt: "Er schreit uns aus dem Grab immer noch an." Innerhalb kürzester Zeit wurde der Beitrag über 1.500 mal kommentiert. Zahlreiche Benutzer berichten über ähnliche Erfahrungen aus ihrem Leben - und amüsieren sich über den Großvater, der "das letzte Lachen" hatte.

Von Franziska Kaindl

Rubriklistenbild: © Reddit /Fluffhead_Phan