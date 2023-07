Marie Kondos Tipp für alle, die ihre Küche nicht gerne aufräumen

Von: Ulrike Hanninger

Teilen

Aufräumen ist nicht gerade Ihre Lieblingsbeschäftigung? Mit diesem Tipp von Marie Kondo bekommen Sie das Chaos in Ihrer Küche trotzdem in den Griff.

Einer der Eckpfeiler von Marie Kondos Methode ist, ausschließlich Dinge zu behalten, die glücklich machen. Das ist in der Küche natürlich nicht einfach umzusetzen, vor allem, wenn man nicht gerne aufräumt oder die heimische Küche sehr klein ist. Für all diejenigen, die trotzdem dauerhaft Ordnung halten wollen, hat die japanische Beraterin einen einzigen Tipp: Jedes Ding muss seinen Platz haben.

Haben alle Küchenutensilien einen festen Platz, muss man weniger aufräumen

Der Gedanke hinter Marie Kondos Ratschlag ist ebenso simpel wie effektiv und lässt sich auf die gesamte Küche übertragen. Ist sie gut organisiert und durchstrukturiert, hat nämlich jedes noch so kleine Teil, vom Teelöffel bis zur Bratpfanne, vom Backpulver, mit dem man auch Kratzer im Glas beseitigen kann, bis zum Lieblingsjoghurt, einen Stammplatz.

Marie Kondo ist eine erfolgreiche Beraterin aus Japan, die es schafft, ohne großes Aufräumen Ordnung in die Küche zu bringen. © Everett Collection/Imago

Wie organisiert man seine Küche nach der Methode von Marie Kondo?

Zunächst wird, wie immer, wenn man der japanischen Beraterin folgt, der Bestand gesichtet und Überflüssiges aussortiert. Überprüfen Sie dabei auch Ihre Geräte, die unter Umständen entkalkt werden müssen. Dann heißt es, den vorhandenen Platz, so klein er auch sein mag, optimal zu nutzen. Schubladen oder Schränke werden mit Einsätzen, Boxen, Teilern und Schachteln bestückt, sodass die Habseligkeiten nicht lose herumfliegen.

Einsätze, Boxen und Co. erlauben es, Küchenschränke bis in den letzten Winkel zu nutzen. © Pond5/Imago

Um sehr hohe oder tiefe Fächer in wertvollen Stauraum zu verwandeln, sind stapelbare Kisten, Körbe, Schachteln oder Schalen eine gute Wahl. Die Japanerin empfiehlt transparente Behälter. Auch für den Kühlschrank. So sieht man immer, womit man es zu tun hat beziehungsweise weiß man genau, welche Essensreste verderblich sind und welche noch ein paar Tage halten.

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Wenig Aufwand in der Folgezeit

Nun kann man seine Küchenutensilien und seine Lebensmittel einräumen. Hält man sich strikt an die vorgegebene Struktur, bleibt der Aufwand, den man künftig mit Aufräumen und Putzen in der Küche hat, überschaubar. Vorausgesetzt, Sie gewöhnen es sich an, die Dinge nach Benutzung stets an ihren Platz zurückzulegen. Generell schwört Marie Kondo beim Putzen auf die 5-Minuten-Methode.

Zehn einfache Tricks, mit denen Sie unangenehme Gerüche aus der Küche verbannen Fotostrecke ansehen

Herausforderung: Leere Arbeitsflächen

Marie Kondo, die ihr Know-how in Sachen Ordnung auch schon an ihre drei Kinder weitergibt, geht noch einen Schritt weiter: Sie empfiehlt, die Arbeitsfläche in der Küche vollständig leer zu halten. Also kein Spülmittel mehr neben dem Spülbecken zu platzieren und weder Salz- noch Pfefferstreuer neben dem Herd abzustellen. Alles sollte in Schubladen und Schränken verstaut werden. So behalte man auf lange Sicht das Chaos in seiner Küche am besten unter Kontrolle. Eine zu volle Arbeitsfläche gehört ohnehin zu den größten Fehlern bei der Küchenplanung.