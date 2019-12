Wussten Sie's? Duschen Sie im Stehen, müssen Sie für den Schaden zahlen

Für viele Deutsche gehört tägliches Duschen zum guten Ton. Bei vielen befindet sich diese oftmals noch in der Badewanne und nicht separat. Doch das kann Probleme verursachen.

Die Mehrheit der Deutschen duscht jeden Tag. Die einen tun es morgens, um frisch in den Tag zu starten, die anderen, um sich bettfertig zu machen. Viele besitzen allerdings keine separate Dusche, sondern eine Duschbadewanne. Doch Mietern können hier ernsthafte Probleme bekommen – es wurden sogar bereits Gerichtsurteile über "falsches Duschen" gefällt!

Duschen im Stehen begünstigt Schimmelbildung

Es klingt kurios, ist aber tatsächlich Realität: Mietern kann per Vertrag sogar vorgeschrieben werden, wie sie sich zu duschen haben. Wer sich nicht daran hält, soll mietrechtlich sogar belangt werden. In der Regel ging es um Schimmelbildung in der Mietwohnung – und wer schließlich dafür aufkommen muss. Grundsätzlich entsteht beim Duschen oder Baden Feuchtigkeit im Badezimmer bzw. der Wohnung. Wer anschließend nicht richtig lüftet und dies regelmäßig versäumt, der begünstigt Schimmelbildung.

Auch interessant: So bringen Sie Handtuch-Haken endlich fest an.

Dies kann besonders dann passieren, wenn Sie beim Duschen stehen und die Wand im Badezimmer nicht gefliest ist und nass wird. Im schlimmsten Falle entstehen so Bauschäden. Dieser Fall kam sogar schon vor das Kölner Landgericht. Dabei handelte es sich um ein Bad, in dem die Wand nur bis zur Hälfte gefliest war, wie das Wohnportal myhomebook.de berichtet.

Video: Experten warnen jetzt davor, jeden Tag zu duschen

Ehepaar klagt wegen Schimmel im Badezimmer - Gericht fällt Urteil

Ein Ehepaar wohnte seit den 80er-Jahren in der Wohnung und nutzte seitdem die Duschbadewanne. Dabei gelangten auch Wasserspritzer an die ungeschützte Wandfläche. Mit der Folge, dass sich Schimmel im Badezimmer bildete. Das Ehepaar verklagte anschließend den Vermieter, damit er den Schimmel beseitigte. Außerdem wollten die Mieter die Miete über mehrere Jahre hinweg um zehn Prozent kürzen lassen.

Doch das Landgericht Köln entschied dagegen und gab dem Vermieter Recht. Schließlich sei das Duschen im Stehen aufgrund der geringen Fliesenhöhe vertragswidrig, da das Badezimmer für diese Art der Nutzung nicht geeignet sei.

Lesen Sie auch: Genial: Mit dem Ceranfeldschaber bekommen Sie Ihr Bad blitzblank.

jp