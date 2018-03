Dank dieser Tipps ist Schluss mit der dreckigen Mikrowelle

In Ihrer Mikrowelle sieht es aus als wäre eine Essensbombe hochgegangen? Kein Problem: Mit diesen Hausmitteln wird das Gerät ganz leicht wieder sauber.

Wenn die Temperatur beim Erwärmen der Mahlzeit zu hoch eingestellt wird, gibt es gerne mal lästige Spritzer an der Mikrowellenwand. Und werden diese nicht sofort entfernt, bleiben Sie haften und sind nur noch mühsam wegzukratzen. Dabei gibt es einige ganz leichten Tricks, mit denen Sie Ihre Mikrowelle wieder auf Hochglanz bringen.

Flecken in der Mikrowelle: Zitronen machen das Gerät blitzblank

Auf der Facebook-Seite von Nifty Kitchen gibt es ein geniales Video, das zeigt, wie sie hässliche Soßenspritzer aus Ihrer Mikrowelle entfernen: Füllen Sie einfach ein halbes Glas Wasser in eine Schüssel und geben Sie eine ganze Zitrone hinzu, die in der Mitte geteilt wurde. Drücken Sie die Zitrone auch einmal kräftig über dem Wasser aus, bevor Sie die Schale in die Mikrowelle stellen.

Dann erwärmen Sie das Ganze fünf Minuten lang im Gerät - sobald die Zeit abgelaufen ist, können Sie die Mikrowelle öffnen und mit einem Schwamm die Spritzer entfernen. Sie werden feststellen: Selbst die hartnäckigsten Flecken lassen sich nun ohne große Mühe wegwischen.

Mit Essig die Mikrowelle von Flecken befreien

Statt einer Zitrone lässt sich alternativ ein wenig Essig oder Essigessenz in eine Schale Wasser geben. Die Mischung wird in der Mikrowelle auf höchster Stufe erhitzt, sodass sich die Flecken langsam lösen. Anschließend mit einem Putzlappen über die betroffenen Stellen fahren - und schon ist das Gerät wieder blitzsauber.

Spülmittel rettet Ihre Mikrowelle vor Verkrustungen

Spülmittel eignet sich nicht nur hervorragend, um Ihr Geschirr sauber zu machen - es reinigt auch Ihre Mikrowelle lupenrein. Dazu geben Sie einen Spritzer in eine Schale Wasser und erhitzen das Ganze im Gerät. Der Wasserdampf löst die Flecken und Verkrustungen, sodass sie hinterher leicht mit einem feuchten Lappen weggewischt werden können.

Von Franziska Kaindl

