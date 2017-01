Neue Möbel-Marke in unserem Sortiment

+ © Möbel Kempf Ihr Fachhändler für MONDO Möbel © Möbel Kempf

Die Marke MONDO steht für kreative Einrichtungsideen. In den Möbeln und Küchen von MONDO spiegelt sich das exzellente Zusammenspiel von Form, Funktion, Design und Qualität wieder. Möbel Kempf ist ihrkompetenter Fachhändler vor Ort.

Anfang 2016 wechselte die Unternehmensgruppe Kempf & Mobile zum größten Möbeleinkaufsverband BEGROS. Der Einkaufsverband für Wohnen und Heim hat seinen Sitz in Oberhausen. Insgesamt 13 Unternehmen mit über 250 Einrichtungshäusern sind Gesellschafter der BEGROS.

Die durch den Wechsel zum großen BEGROS-Verband erzielten Einkaufsvorteile sollen direkt an die Kunden weitergegeben werden. Auch das Sortiment wurde erweitert und neue Marken integriert. Darunter MONDO und viele weitere führende Hersteller.

MONDO Qualität zum kleinen Preis

Mit der Marke MONDO kann man jetzt kreative Einrichtungsideen entdecken. In den Möbeln und Küchen von MONDO spiegelt sich das exzellente Zusammenspiel von Form, Funktion, Design und Qualität wieder. Renommierte, international führende Designer und Kreative entwickeln die innovativen Möbelstücke. Alle Designs werden höchsten optischen Ansprüchen gerecht und sind absolut exklusiv.

Die hohen Qualitätsanforderungen der MONDO Möbel werden mit sorgfältig ausgewählten Materialien in edlem und zeitlosem Design erfüllt. Die hochwertigen Möbel überzeugen durch raffinierte Funktionen und perfekte handwerkliche Verarbeitung. Material-Qualität und Herstellung werden mithilfe strenger Richtlinien durch MONDO Qualitätsbeauftragte gesichert.

Möbel Kempf als kompetenter Fachhändler

Möbel Kempf – Ihr Fachhändler für MONDO Möbel. Seit über 50 Jahren bieten wir Ihnen ein schönes Zuhause, ganz ohne Einschränkungen. Dabei sorgen über 600 Mitarbeiter für einen unvergesslichen Besuch in unseren Kempf-Einrichtungshäuser in Aschaffenburg und Bad König. Das größte Möbelhaus am bayerischen Untermain überzeugt mit Erfahrung und Kompetenz. Ein zentraler Leitgedanke steht immer im Mittelpunkt: Die kontinuierliche Weiterentwicklung kreativer Wohnideen.

Alle MONDO Möbel aus der aktuellen TV-Werbung finden Sie hier:

http://www.moebel-kempf.de/mondo/