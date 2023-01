Moos als Zimmerpflanze ist beruhigend und gut für das Wohnklima

Das Gemeine Weißmoos eignet sich wie viele Moose gut als Zimmerpflanze. © agefotostock/Imago

Nicht nur im Wald tut der Anblick von Moos der Seele gut. Auch in den eigenen vier Wänden wirkt es beruhigend und als Lufterfrischer. Es ist einfach zu pflegen.

Nicht ohne Grund ist das Waldbaden ein Trend geworden, das viele Grün und die frische Luft sind eine Wohltat für Körper und Geist. Das ist auch dem Moos zu verdanken, das inzwischen in Form von sogenannten Moosbildern großflächig Büros, Flughäfen oder Wohnungen verschönert. Wer es eine Nummer kleiner mag, kann die mystische Pflanze auch einfach im Einmachglas oder im Terrarium halten.

Wie man Moos als Zimmerpflanze anbaut, weiß 24garten.de.

Forscher am Max-Planck-Institut für Chemie haben herausgefunden, dass Moose große Mengen an Kohlenstoffdioxid und Stickstoff aus der Luft aufnehmen können. Das sind beste Voraussetzungen für eine klimafreundliche Raumbegrünung. Doch nicht jeder, der Moos mag, bastelt gern die beliebten Kokedama: Dekorative Arrangements von Zimmerpflanzen wie Orchideen, die mit Moos umhüllt werden und frei schwebend den Raum schmücken. Wer sich einfach nur an dem satten Grün erfreuen möchte, kann das pflegeleichte Gewächs auch wie eine Topfpflanze ziehen.