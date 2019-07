Eine Mutter hatte eine kreative Idee, um für wenig Geld eine Zimmerlampe für ihre Tochter zu basteln - doch im Netz kommt die Kreation überhaupt nicht gut an.

Weil ihre Tochter eine neue Deckenlampe fürs Schlafzimmer benötigte, übte sich eine Mutter in ihren Bastelkünsten. Denn anstatt einfach in den nächsten Baumarkt zu gehen und eine zu besorgen, stellte sie aus günstigen Gebrauchsgegenständen aus dem Haushalt eine eigene her. Doch die Kreativität der australischen Mutter kommt nicht überall gut an.

Mutter verwendet speziellen Gegenstand für Zimmerlampe der Tochter - das Netz reagiert empört

Das liegt womöglich an der Auswahl ihrer Bastel-Bestandteile: Hauptelement stellte ein Mülleimer dar, den die Mutter für zwei Dollar (rund 1,78 Euro) erstanden hatte.

Sie sind auf der Suche nach einer Deckenleuchte? Dann werfen Sie doch einmal einen Blick auf die LED-Lampe "Amy" in der Farbe Blattsilber. (Partner-Link)

In dessen Boden bohrte sie ein Loch, sodass sie den Mülleimer umgedreht über eine normale Glühbirne stülpen konnte. An den Rändern befestigte sie zur Deko noch einige Perlen:

Ein Foto der kreativen Zimmerlampe teilte auch die Facebook-Seite Kmart Unhacks & Roasts, die sich einen Spaß daraus macht, über Lifehacks und Deko-Tipps herzuziehen. Deshalb ist es kein Wunder, dass die Reaktionen auf die Zwei-Dollar-Lampe eher verhalten ausfielen: "Bin ich die Einzige, die findet, dass es lächerlich aussieht, ganz zu schweigen von billig und schäbig?", schreibt eine Userin.

Auch interessant: Welke Blätter: Mutter hat genialen Trick, um Zimmerpflanzen neues Leben einzuhauchen.

"Das sieht aus wie eine Lampenfassung aus dem Gefängnis. Oder einem Verhörraum aus einer dieser amerikanischen Cop-Serien", kommentiert eine weitere Leserin. Andere wiederum kritisieren, dass die Lampe das Licht überhaupt nicht abschirmen würde und die blanke - und eher unschöne - Glühbirne darin noch deutlich zu sehen sei.

Wie die Tochter auf ihre neue Zimmerlampe reagiert hat, ist leider nicht bekannt. Für die User auf Facebook scheint die Kreation jedoch eindeutig ein Fail zu sein.

Lesen Sie auch: Tochter erhält Anleitung für Gartenarbeit von ihrer Mutter - diese artet völlig aus.