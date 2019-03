Mutter denkt, ihre Fliesen wären dunkelgrau - dann erkennt sie die Wahrheit

Lange Zeit war eine Mutter der Ansicht, dass ihre Küchenfliesen eine dunkelgraue Farbe haben. Erst nach einem Experiment erkannte sie, um was es sich wirklich handelte...

Wer in eine Mietwohnung einzieht, sollte sich Böden, Wände und Decken ganz genau ansehen. Denn wie der Fall einer Mutter aus Brisbane, Australien, zeigt, kann man nie genug über seine zukünftige Wohnung wissen. Beim Hausputz stieß sie nämlich auf ein interessantes Detail, was den Küchenboden betrifft.

Mutter experimentiert mit Reinigungsmittel - plötzlich entdeckt sie etwas über ihren Fliesenboden

So war Jade Jenkins lange Zeit der Meinung, dass das Dunkelgrau der Fliesen einfach dem Farbton des Bodenbelags entsprach. Als sie jedoch eines Tages mit einem neuen Reinigungsmittel herumexperimentierte, stellte sie fest - der dunkle Belag war überhaupt gar keine Farbe. Tatsächlich waren die Fliesen um einiges heller und einfach von einer Schmutzschicht bedeckt. In der geschlossenen Facebook-Gruppe "Mums Who Clean" berichtete sie von ihrer Entdeckung und ihrem genialen Putztrick.

So hat australische Mutter ihren Küchenboden auf Hochglanz gebracht

"Wir leben zur Miete und ich habe den Boden einfach immer normal feucht gewischt und dabei nie gemerkt, wie hell der Boden tatsächlich ist!", zitiert das Online-Portal The Mirror den Beitrag der Mutter. Sie habe zum Putzen antibakterielle Reinigungstabletten von Polident benutzt, die eigentlich bei Zahnersatz verwendet werden.

Dabei mischte sie drei der auflösbaren Reinigungstabletten in einen Eimer mit fünf Litern Wasser und füllte einen Teil davon in eine Sprühflasche. Damit verteilte sie die Mischung sowohl in den Fugen als auch auf den Fliesen und wischte den Schmutz mit einem Mopp hinfort. Den Vorher-Nachher-Blick teilte sie auf Facebook. Nun hat sie vor, das ganze Haus auf diese Weise zu putzen.

