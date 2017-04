Münchner ZDF-Moderatorin Anna Kraft postet pikanten Sex-Aushang

Das Leben in einem Mietshaus ist nicht immer leicht - hellhörige Wände, knarrende Türen oder ein offener Hinterhof stellen so manchen Graus für die Bewohner da. So offenbar auch für ZDF-Moderatorin Anna Kraft.

Auch Promis werden von ganz alltäglichen Problemen nicht verschont. Das beweist nun die ZDF-Sportmoderatorin Anna Kraft mit einem Bild auf ihrem Instagram-Account.

Auf dem Schnappschuss ist ein Aushang - vermutlich aus ihrem Hausflur fotografiert - zu sehen, der sich auf ein heftig kopulierendes Paar aus der Nachbarschaft bezieht.

Vermieter beschwert sich über Sex-Lärm der Nachbarn

Der Autor, der wohl auch der Vermieter ist, leitet sein Schreiben folgendermaßen ein: "An das notgeile Pärchen aus dem Hinterhof". Ohne weiteres Brimborium folgt die Aufforderung an die lärmenden Nachbarn ihr "beschissenes Fenster beim Bumsen zu" schließen. Und: "Wenn ihr euch unbedingt jede Nacht wegklatschen wollt, dann müsst ihr nicht den kompletten Hinterhof teilhaben lassen. Und das unter der Woche gegen 4 Uhr!!??"

Vermieter rechnet mit den Nachbarn ab

Als guten Tipp rät der Schreiber dem Pärchen: "Merke: Wenn Hose auf, dann FENSTER ZU!!" Das gälte "übrigens auch für die, die sich nachts ballernde Blockbuster reinziehen und Küchen-Suff Gespräche inkl. Singstar Gejodel veranstalten". Mit der Anweisung "Lasst uns in Ruhe schlafen!" verabschiedet sich "Der Vermieter".

Anna Kraft hingegen amüsiert sich köstlich über den Kleinkrieg der Nachbarn: "You make my day" ist ihr Kommentar zu dem Text, was soviel bedeutet wie: "Du hast meinen Tag gerettet."

Von Franziska Kaindl