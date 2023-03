Fenster putzen: Socke und Zitrone als Helfer für streifenfreien Glanz

Von: Andrea Stettner

Kaputte Nylonstrümpfe müssen nicht gleich in den Müll: Als kleine Helferlein sorgen sie beim Fensterputz für strahlend saubere Scheiben.

Nach dem Winter sind die Fenster meist mit einer feinen Schmutzschicht überzogen, wirken matt und unansehnlich. Auch die Fensterrahmen benötigen dann eine gründliche Reinigung. Damit Sie im Frühling wieder den vollen Durchblick haben und die Fenster schön glänzen, kann Ihnen ein ausrangiertes Kleidungsstück beim Fensterputz helfen: Nylonstrümpfe.

Fenster putzen ohne Streifen – dank einer alten Nylonsocke

Damit die Fenster wieder streifenfrei glänzen, helfen Hausmittel und ein Nylonstrumpf bei der Reinigung. © IMAGO/Diego Martin

Nylonstrumpfhosen oder -socken bleiben gerne an rauen Oberflächen hängen und zerreißen dann schnell. Bevor sie im Müll landen, können sie sich jedoch beim Fensterputzen als nützliche Helfer erweisen: Die feinen Nylonfäden fusseln und schmieren nicht, und ziehen Staub obendrein magisch an. Außerdem sind sie in der Lage, selbst hartnäckigen Schmutz wie Insektenkot vom Glas zu entfernen.

Zusammen mit einer Zitrone lassen sich Fenster so mühelos streifenfrei sauber wischen. So geht‘s:

Geben Sie den Saft einer Zitrone in einen Eimer mit warmen Wasser. Das Hausmittel sorgt dafür, dass nach dem Fensterputzen keine Kalkflecken zurückbleiben. Tränken Sie ein weiches Baumwolltuch oder Mikrofasertuch mit dem Gemisch und wischen Sie den Schmutz von den Scheiben. Vorsicht: Zitronensaft kann Fensterbänke aus Stein angreifen, also besser zuvor abdecken. Danach die Glasscheiben mit einem Abzieher trocknen oder mit einem Mikrofasertuch bzw. Fensterleder trocken reiben. Für ein streifenfreies Finish stülpen Sie sich einen alten Nylonstrumpf über die Hand und wischen damit die letzte Feuchtigkeit von den Fensterscheiben.

Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie den Nylonstrumpf auch anstelle des Mikrofasertuchs nutzen, um damit den Schmutz von den Scheiben zu wischen. Danach die Scheiben anziehen und mit einem trockenen Strumpf nachwischen. Anstelle von Zitronensaft verhelfen noch weitere Hausmittel für glasklaren Durchblick – etwa Essig oder Schwarztee.