Orangen-Apfel-Marmelade: Mit nur zwei Zutaten und zuckerfrei

Orangen und Äpfel sind genug Zutaten für eine einfache Marmelade ohne Zusatzstoffe. © Panthermedia/Imago

Orangen und Äpfel sind alle Zutaten, die man für diese einfache Marmelade benötigt. Es ist nur wichtig, dass man die Äpfel vorher nicht schält.

Eine Marmelade ohne Gelierzucker? Warum nicht, man benötigt nur reifes Obst. Da kommen Orangen und Äpfel gerade recht. Die Süße der Früchte spart den Zucker, die Apfelschalen das Geliermittel. Und im Handumdrehen ist ein leckerer Aufstrich oder eine Keksfüllung ohne künstliche Zusatzstoffe fertig.

Wie man die Orangen-Apfel-Marmelade zubereitet, weiß 24garten.de.

Fruchtzucker süßt in der Regel genug, wenn man für diese Marmelade reife und aromatische Früchte verwendet. Äpfel enthalten in ihrer Schale Pektin, einen natürlichen Ballaststoff, der sich normalerweise in Gelierzucker findet und bewirkt, dass Konfitüren gelieren. Dank des Pektins läuft die Marmelade nicht vom Brot. Und daher ist es auch wichtig, die Äpfel nicht zu schälen.