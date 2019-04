Peinlich: Frau vermutet Einbrecher im Bad - als Polizei Haus umstellt, kommt Wahrheit heraus

Eine Frau aus Oregon rief erschrocken die Polizei, als sie Geräusche im Bad vernahm. Mit dem, was sich hinter der Tür verbarg, hat jedoch niemand gerechnet.

Oregon/USA - Mit gezogenen Waffen erschienen die Beamten der Polizei Oregon, nachdem eine Frau sie aufgrund eines Einbrechers im Bad alarmiert hatte. In ihrem Anruf beschrieb die Bewohnerin, dass sie Schatten unter der Badezimmertür sehen könne.

Frau vermutet Einbrecher im Bad - doch dann kommt alles ganz anders

Ein ganzes Polizeiaufgebot erschien in Windeseile und umstellte das Haus, sogar ein Polizeihund wurde zur Sicherheit angefordert, heißt es auf der Facebook-Seite der zuständigen Polizeidienststelle. Dort wurde der Einsatz im Minutentakt protokolliert.

Sie sind auf der Suche nach einem neuen Badteppich? Dann werfen Sie einmal einen Blick auf das Exemplar "Maks" aus dem Onlineshop von Segmüller. (Partner-Link)

Die Beamten hörten demnach Geräusche aus dem Badezimmer: "Als wir das Haus betraten, war ein Rascheln aus dem Bad zu vernehmen", berichtete Deputy Brian Rogers laut dem Facebook-Post. "Wir machten mehrere Male auf unsere Anwesenheit aufmerksam, woraufhin das Rascheln sich vermehrte."

Als der Eindringling trotz mehrmaliger Ermahnung durch die Polizisten nicht aus dem Badezimmer trat, öffneten sie mit gezogenen Waffen die Tür. Was sie dort vorfanden, verschlug ihnen die Sprache: Denn bei dem Einbrecher handelte es sich um den Saugroboter der Frau. Dieser erledigte seine Arbeit "sehr gewissenhaft" wie Rogers meinte.

Die Beamten krönten währenddessen ihren Facebook-Post mit einem Bild des Übeltäters und dem Schriftzug "Erwischt". Doch sehen Sie selbst:

Auch interessant: Frau hat Einbrecher im Haus - mit diesem Eindringling hat niemand gerechnet.

Umfrage: Wurde bei Ihnen schon einmal eingebrochen?

Lesen Sie auch: Einbrecher in der Nacht? Was eine Familie in ihrem Haus vorfindet, macht sprachlos.