Hygiene

Wegen des Pollenflugs im Frühjahr sollte man die Fußböden gern etwas häufiger reinigen. Darüber hinaus gibt es ein paar einfache Regeln.

Sollte nicht mal wieder geputzt werden? Spätestens, wenn in der Familie jemand diese Frage aufwirft, liegt die Antwort in der Regel auf der Hand. Jetzt darf noch trefflich darüber gestritten werden, wer den Hausputz diesmal übernimmt. So weit sollte es im besten Fall erst gar nicht kommen. Besser putzt man einfach nach Plan.

Putzplan: Wie oft sollte man in der Wohnung den Boden wischen?

Fußböden in der Wohnung sollte man – so die gängige Regel – mindestens einmal je Woche putzen, um für die nötige Hygiene zu sorgen. Wischt man zum Beispiel im Badezimmer einmal schnell nass durch, ist es einfach sauberer. Aber auch glatte Böden wie im Wohnzimmer sollte man einmal pro Woche reinigen, am einfachsten mithilfe eines Wischmopps. Laminat zum Beispiel sollte nur nebelfeucht gewischt werden. Und über die Teppichböden geht man am einfachsten einmal pro Woche mit dem Staubsauger.

Wenn die Kinder mit den Straßenschuhen durchs Haus gelaufen sind, oder der Hund mit den dreckigen Pfoten über den Teppich getappt ist, sieht die Sache nochmal anders aus. Dann tut man sich keinen Gefallen, wenn man zu lange wartet, sondern sollte die Spuren schnell beseitigen, bevor sich der Schmutz im Boden festtritt.

+ Manche Böden sollten nur nebelfeucht gewischt werden. (Symbolbild) © Ralf Hirschberger/dpa

Bei Pollenflug im Frühjahr die Böden regelmäßiger wischen

Zudem bringt der Frühling bekanntlich auch gern Pollen mit sich. Dann empfiehlt es sich, in den Räumen, wo es hereinweht, auch gern mehrmals in der Woche die Böden feucht zu wischen. Nicht nur staubige, sondern auch stark verschmutzte Oberflächen, die mit dem nebelfeuchten Tuch nicht sauber werden, kann man zusätzlich mit verdünntem Allzweckreiniger behandeln. Gerade, wenn Allergiker daheim wohnen, sollte man die Putzabstände in den pollenreichen Monaten entsprechend erhöhen. Mehr Tipps, worauf Sie beim Hausputz in solchen Fällen achten sollten, gibt es hier.

Tipps für mehr Hygiene von Fußböden

Leben zudem viele Personen im Haushalt und fällt etwa durch Haustiere wie Hunde oder Katzen, die Haare verlieren, deutlich mehr Schmutz an, sollte man die Schlagzahl beim Putzen steigern und auch die Böden ruhig zweimal in der Woche kurz wischen. „Die Wahrscheinlichkeit einer Infektion mit Bakterien, Viren oder Pilzen ist über Fußböden, Möbel oder Wände eher gering“, heißt es in einer Mitteilung vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel. Gerade in Haushalten mit Kleinkindern, die auf den Fußböden krabbeln, oder mit Personen, die gegen Hausstaubmilben oder Pollen allergisch sind, seien folgende Hygienemaßnahmen trotzdem wichtig.

Teppiche und Teppichböden gründlich saugen (für Allergiker sollten die Staubsauger besondere Filter haben).

Nass oder (nebel-)feucht wischbare Oberflächen (z. B. Fliesen, Parkett, aber auch Möbel) regelmäßig wischen.

Böden fegen. Allerdings werde mit dem falschen Besen ein Teil des Staubes aufgewirbelt, der sich nach dem Aufkehren wieder absetzt.

Eventuell durch Haustiere verursachte Verunreinigungen möglichst schnell entfernen und danach diese Stellen gründlich.

Die Wohnung nicht mit Straßenschuhen betreten, damit weniger Schmutz von draußen nach drinnen gelangt.

Grundsätzlich macht es beim Wohnungsputz Sinn, für die nötige Hygiene nach einem Zeitplan vorzugehen, damit man keine Räume und Stellen in der Wohnung vergisst.

