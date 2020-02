Beliebte Radio-Moderatorin Lola Weippert teilt gegen Ex-Nachbarn aus - "Respektlos"

Auch Radio-Moderatoren geraten mal in Nachbarschaftsstreits, wie Lola Weippert beweist. Auf Instagram spricht sie nun von "respektlosen" Nachbarn.

Moderatorin Lola Weippert ist nicht nur aus dem Radio bekannt, sondern hat auch viele Follower auf Instagram.

Diesen berichtete sie vor Kurzem von einem "respektlosen" Nachbarn.

Sogar einen wütenden Zettel hat sie von ihm erhalten.

Irgendwie scheint es immer Parteien in einem Mietshaus zu geben, die sich nicht miteinander verstehen und auch nicht müde werden, den jeweils anderen auf sein Fehlverhalten aufmerksam zu machen.

Meist ist Lärm die Ursache allen Übels - doch was von manchen als Lärm empfunden wird, kann für den anderen dem normalen Gebrauch einer Mietwohnung geschuldet sein. Auch eine deutsche Radio-Moderatorin hat sich einst in einem solchen Dilemma befunden. Heute "schwelgt" sie auf Instagram in Erinnerungen.

Lola Weippert hat schlechte Erfahrungen mit Nachbarn gemacht

Die bigFM-Moderatorin Lola Weippert nimmt derzeit kein Blatt vor den Mund: Gerade zog sie auf Instagram die Wendler-Freundin Laura Müller für ihre Playboy-Fotos durch den Kakao, nun gibt es auch eine kleine Retourkutsche an einen ehemaligen Nachbarn, der es sich mit der 23-Jährigen verscherzt hat.

"Habt ihr respektvolle oder respektlose Nachbarn?", wollte die Radio-Moderatorin kürzlich von ihren Followern wissen - und das nicht ohne Grund. Beim Ausmisten sei sie nämlich auf einen alten Zettel gestoßen, den sie einst von einem Nachbarn erhalten hatteund hätte sich "direkt wieder darüber aufgeregt".

Den Zettel selbst wollte die 23-Jährige nicht unterschlagen und teilte ein Foto davon. Darauf heißt es: "Liebe Mitbewohnerin, du lebst in einem Mietshaus, dass von mehreren Menschen bewohnt wird. Rücksicht sollte eine Selbstverständlichkeit sein, da die meisten Bewohner einen Beruf ausüben und Zuhause Ruhe brauchen! Diese Woche bin ich jeden Nachmittag und Abend von deinem Stampfen wach geworden! Die Vermieterin ist erneut informiert."

Mittlerweile lebt Lola Weippert nicht mehr in dieser Wohnung, doch sie erklärt, dass sie "dort nie laut Musik gehört, Partys geschmissen oder sonst was" getan hätte. "Zudem war ich selten da. Doch sobald ich meine Holztreppen runtergelaufen bin, wurde es von ihm als Trampeln und damit als respektlos abgestempelt und binnen Sekunden stand er wutentbrannt vor meiner Türe und klingelte sturm!"

So geht Lola Weippert jetzt mit den Nachbarn um

Von derartigen Nachbarn können vermutlich viele ein Lied singen - wie es auch zahlreiche Kommentare von Usern unter dem Beitrag beweisen. Über 22.000 Mal (Stand: 4. Februar 2020) wurde der Post innerhalb kürzester Zeit geliked.

Die bigFM-Moderatorin scheint zumindest eine Lösung für sich gefunden zu haben, mit den Nachbarn klarzukommen: "Apropos Nachbarn ... Bin ich eigentlich die Einzige, die immer in der Wohnung wartet, bis niemand mehr im Treppenhaus ist, damit ich niemanden treffe?", schließt sie ihren Beitrag ab.

