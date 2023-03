Rasen jetzt schon vor Hitzesommer schützen: Mit Beikräutern und Kompost

Von: Joana Lück

Teilen

Ein schöner, grüner Rasen ist der ganze Stolz einer jeden Gärtnerin und eines jeden Gärtners. Doch wie kann man das Grün vor zu viel Hitze schützen? Fangen Sie jetzt damit an.

Hitzesommer werden immer häufiger. Das bedeutet nicht nur, dass man auf klimafreundliche Pflanzen und Gehölze im Garten setzen sollte, sondern lenkt auch den Fokus auf den Rasen. Nicht selten gleichen Rasenflächen im Sommer nicht mehr grünen, saftigen Wiesen, sondern fallen vielmehr auf, weil sie braun, verbrannt oder vertrocknet sind. Doch es gibt einige Tipps, mit denen Sie jetzt schon vorbeugen können.

Rasen jetzt schon vor Hitzesommer schützen: Mit Beikräutern und Kompost

Bringt man Kompost auf dem Rasen aus, lassen sich Wasser und Nährstoffe besser speichern. © Kasper Nymann/Imago

Wenn der Sommer bereits angefangen hat, ist es für die Rasengesundheit manchmal bereits zu spät. Folgende Tipps sollten Sie schon im zeitigen Frühjahr beherzigen:

Auf Kompost setzen: Vor allem bei sandigen Böden hilfreich, denn Kompost erhöht den Humusanteil. Außerdem speichert ein mit Kompost angereicherter Rasen besser Wasser und Nährstoffe. Am besten verteilen Sie ihn dünn mithilfe einer Harke.

Organischer Dünger: Ausgetrockneter Rasen benötigt viele Nährstoffe, die dazu auch noch hochwertig sind. Ideal ist ein organischer Dünger mit viel Kalium aber wenig Stickstoffgehalt.

Beikräuter: Kraut wie Schafgarbe nutzt dem Rasen. Wenn Sie zudem noch weniger oft mähen, ist das ein wichtiger Schritt, um einem trockenen Rasen entgegenzuwirken.

Saatgut anreichern: In vielen Rasensamen enthaltene Mikroklees sind sinnvoll an trockenen Standorten. Außerdem muss ein solcher Rasen weniger oft gemäht werden, da er niedrig wachsend ist.

Bodenaktivator ausbringen: Mikroorganismen und organisches Material wie Eierschalen sorgen dafür, dass sich der Rasen schnell erholt.

Die zehn besten Gemüsesorten fürs Hochbeet – gesund und ergiebig Fotostrecke ansehen

Noch mehr spannende Garten-Themen finden Sie im regelmäßigen Newsletter unseres Partners 24garten.de.

Ebenso kann das Vertikutieren kann im Frühjahr sinnvoll sein, gerade, wenn der Rasen mit Moos durchsetzt ist. Auch vor Regenwurmhaufen sollten Sie sich im Frühjahr in Acht nehmen. In ihnen stecken zwar Nährstoffe, diese können aber im zeitigen Frühjahr zu viel des Guten sein. Diese also besser abtragen oder gleichmäßig auf dem Grün verteilen.