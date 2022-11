Für den Notfall vorbereiten: Wichtiges auf einem Blick im eMagazin

Exklusiv, digital und kompakt: Unser Ratgeber „Vorsorgen für den Notfall“ liefert Ihnen alle Informationen an einem Ort – im eMagazin.

Die aktuelle Weltlage mit einem Krieg in der Ukraine und den steigenden Strom- und Gaspreisen dominieren die Nachrichten. Wie viel Gas ist im Gasspeicher? Was passiert, wenn man gerade kein Gas zur Verfügung hat? Und was muss ich eigentlich tun, wenn der Strom ausfällt? Das sind Fragen, die Sie sich in den vergangenen Monaten vielleicht häufiger gestellt haben. Allerdings ist es nicht ratsam, in Panik zu verfallen – es schadet aber auch nicht, vorbereitet zu sein. Sich alle Informationen selbst zusammenzusuchen und diese dann auf Richtigkeit zu überprüfen, ist mühsam – das kompakte eMagazin „Vorsorgen für den Notfall“ für 1,50 Euro kann eine Lösung für Sie sein.

Ratgeber „Vorsorgen für den Notfall“: Das erwartet Sie

Auf knapp 50 Seiten bekommen Sie in dem Ratgeber verschiedenste Informationen und kompaktes Wissen für den Notfall. Beispielsweise geht es um die richtige Lagerung von Lebensmitteln, wie viel Vorrat Sie daheim haben und wie Sie Ihre Hausapotheke befüllen sollten.

Folgende Fragen werden unter anderem in dem eMagazin beantwortet:

Wie bin ich gut gewappnet, wenn der Strom ausfällt?

Was muss ich für meine Kinder daheim haben?

Brauche ich einen Notfallrucksack und was muss darein?

Wie kann ich generell Energie einsparen?

Wie funktioniert Kommunikation während eines Blackouts?

Welchen Notstromaggregaten brauche ich – Diesel oder Benzin?

Ausschnitt einer Checkliste für den Notfall

✔️ Bargeld daheim haben | Empfehlung des Oberösterreichischen Zivilschutzes: 500 Euro pro Haushalt

✔️ Getränke | 2 Liter Flüssigkeit pro Person/Tag zum Trinken und Kochen

✔️ diverse Konserven | achten Sie auch darauf, dass der Inhalt gegebenenfalls kalt konsumiert werden kann

Ausführliche Informationen und Listen, die Sie für einen möglichen Notfall brauchen, lesen Sie zusammengefasst und exklusiv in unserem Ratgeber „Vorsorgen für den Notfall“. Den Ratgeber können Sie sich bequem als eMagazin herunterladen oder direkt in dem Browser Ihrer Wahl lesen.

