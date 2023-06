Mindestens einmal im Monat ist ein Muss: Zehn Dinge im Haushalt, die viele zu selten säubern

Von: Anna Heyers

Beim alltäglichen Hausputz werden häufig einige Dinge vergessen. Einige davon sollte man jedoch besser mindestens einmal im Monat säubern – sonst kann das teils miefige Folgen haben.

Es gibt ein paar Gegenstände im Haushalt, die sind beim Saubermachen eher unbeliebt. Dazu gehören zum Beispiel die Toilette oder die Spülmaschine mit ihren Essensresten. Aber trotzdem: Ganz davor drücken sollte man sich nicht. Um Gestank und Ärgernisse zu vermeiden, sollte man sich den folgenden zehn Orten und Gegenständen in der Wohnung mindestens alle vier Wochen einmal mit dem Putzlappen nähern.

Die Waschmaschine

Es wird von Haushaltsexperten empfohlen, die Maschine mindestens einmal im Monat zu putzen – sowohl innen als auch außen. Da die meisten Kleidungsstücke in der heutigen Zeit bei milden Temperaturen gewaschen werden, sammeln sich im Laufe der Zeit jede Menge Kalk und Schmutz in der Maschine an. Und auf Dauer auch Bakterien, die zu müffelnder Wäsche führen können.

Tipp: Waschen Sie einmal im Monat ordentlich heiß, zum Beispiel Bettwäsche oder Handtücher. Nach jedem Waschgang wischen Sie die Gummidichtung ab und prüfen sie auf enthaltene Fremdkörper. Wo möglich, sollte außerdem die Waschmittelschublade einmal im Monat ausgewaschen werden. Etwa alle fünf bis sechs Monate sollte das Flusensieb geprüft und gereinigt werden – wer Haustiere hat, kann das öfter machen.

Abflüsse in Waschbecken und Dusche

Essens- und Seifenreste, Haare und mitunter auch Kaffeesatz – wenn es aus Abflüssen stinkt, sind die Verursacher oft immer dieselben. Keine Lust mehr auf den Mief? Dann entfernen Sie regelmäßig den oberflächlichen Schmutz aus dem Abfluss. Hier lohnt sich auch die Anschaffung eines speziellen Siebs. Außerdem geben Sie etwa einmal im Monat Backpulver oder Natron und etwas Essig in den Abfluss, warten ein wenig und schütten dann heißes Wasser nach. So lösen sich viele Blockaden – und Gestank kann erst gar nicht entstehen.

Lamellen am Rollo

Wenn sich bei Ihren Jalousien zu viel Staub und Schmutz ansammelt, können sie unmöglich zu reinigen sein. Je mehr Sie sprühen und wischen, desto mehr verbreiten Sie die Staub- und Fettablagerungen. Besser ist es da, sich der ungeliebten Aufgabe einmal im Monat zu stellen, dann werden die Ablagerungen nicht so mächtig. Tipp: Wer nicht jede Lamelle einzeln mit einem Mikrofasertuch abwischen möchte, kann sich dem Trick mit einer Grillzange bedienen.

Damit sich der Staub nicht so an den Lamellen festsetzt, dass man nur noch mit einem Schwamm etwas ausrichtet, sollte man sie mindestens einmal im Monat säubern. © AndreyPopov/Imago

Die Spülmaschine

Auch die Spülmaschine, samt Filter und Spülarmen, sollte mindestens einmal im Monat gründlich gereinigt werden. Gegen unangenehme Gerüche hilft auch hier eine großzügige Schicht aus Backpulver oder Natron am Boden des Geräts, die über Nacht einwirken kann. Dann beim nächsten Spülgang einfach mitspülen.

Flur, Garage und Co.

Terrasse, Balkon, Flur, Garage oder ähnliche Bereiche sollten ebenfalls grob alle drei bis vier Wochen gefegt werden. Wer das so handhabt, kann Pollen, Staub und Co. im Zaum halten – und im Herbst die Flut an Laub.

Die gepolsterten Sitzmöbel

Auf Dauer können auch bei gepolsterten Sesseln oder Sofas komische Gerüche entstehen. Dagegen helfen zum Beispiel Textilerfrischer aus dem Drogeriemarkt – oder das Hausmittel Nummer eins: Natron (oder Backpulver). Einfach großzügig auf dem Stoff verteilen, etwa 20 bis 30 Minuten einwirken lassen und anschließend gründlich absaugen.

Die Fugen

In den Fugen, vor allem im Badezimmer rund um Wanne oder Dusche, kann sich mit der Zeit so einiges festsetzen: Schimmel, Dreck, Kalk, Bakterien. Wer jedoch einmal im Monat mit einer alten Bürste (z. B. Spül- oder Zahnbürste) und einer Paste aus Natron/Backpulver und Wasser oder mit einem Spezialreiniger die Fugen bearbeitet, kann dem schnell Herr werden.

Die Deckenlampen

Deckenlampen scheinen den Staub fast schon magisch anzuziehen. Mit der Zeit nimmt die Lichtmenge, die die Lampen abgeben, sogar ab – je nachdem, wie viel Staub sich schon angesammelt hat. Von Staub reinigen lassen sich Lampen zum Beispiel mit einem Staubwedel an einer Teleskopstange oder in der Kombination Leiter und Mikrofasertuch. Hier nimmt man sich einfach einen Raum pro Monat vor.

Die Dunstabzugshaube

Die Dunstabzugshaube und ihr Filter haben die Aufgabe, Fett aufzufangen. Mit der Zeit verliert der Filter aber seine Wirkung. Um ihn zu reinigen, lesen Sie erst die Betriebsanleitung. Einige Filter können in die Spülmaschine, andere müssen mit neuem Filterstoff „bezogen“ werden.

Die Fenster

Eine gründliche Fensterreinigung umfasst sowohl die Reinigung der Innenseite des Glases als auch die Reinigung der Fensterbänke. Verwenden Sie einen Glasreiniger, um Schlieren auf den Fenstern zu entfernen. Wer seine Fenster regelmäßig putzt, dessen Räume sind tendenziell auch heller, da mehr Licht einfallen kann.