Drei wirksame Methoden, um Regenwasser im Garten aufzufangen

Von: Ines Alms

Gewitter und Starkregen im Sommer sind die perfekte Gelegenheit, um schnell viel Wasser für eine folgende Trockenstrecke zu sammeln. Wie Sie das am besten anstellen.

Regen fällt umsonst vom Himmel, er ist eine nachhaltige Wasserquelle und die meisten Pflanzen – auch die Zimmerpflanzen – lieben das Wasser, weil es weniger Kalk enthält als Leitungswasser. Laut Deutschem Wetterdienst fiel allein im Juli 2023 rund 100 Liter Regen pro Quadratmeter, in den Jahren von 1961 bis 1990 waren es in dem Monat durchschnittlich nur 78 Liter. Es kommt also recht viel Wasser vom Himmel, das man für Hitzeperioden im Garten gut gebrauchen kann. Zum Beispiel, wenn man die Herbstsaat auf staubtrockenen Böden ausbringen möchte.

Je nach Größe des Gartens und der Höhe des Wasserbedarfs bieten sich folgende Methoden zum Regensammeln:

1. Regentonne

Eimer und Gießkannen fangen natürlich auch Regenwasser auf, sind auf Dauer aber nicht sehr effektiv. © Kickner/Imago

Die Regentonne ist der Klassiker unter den Regensammlern und fasst durchschnittlich 500 Liter Wasser. Die Menge ist ausreichend, wenn man eine große Rasenfläche oder ein Gemüsebeet in Trockenperioden gießen möchte. Wem dies voraussichtlich nicht ausreicht, der kann mehrere Regentonnen über einen Schlauch in Reihe schalten oder zu 800-Liter-Tonnen greifen. Verwenden Sie möglichst immer einen Deckel oder eine andere Abdeckung, um die Tonne nicht zu einer Brutstätte für Mücken zu machen.

2. Wassertank

Der nächstgrößere Schritt ist eine Regenwasseranlage mit oberirdischem Tank oder einem Erdtank (in der Regel aus Polyethylen). Wer etwas Platz im Garten hat, wählt eine oberirdische Variante mit einem Fassungsvermögen von 1000 Litern. Dies ist etwa ab einer Gartengröße von 100 Quadratmetern sinnvoll. Am besten versteckt man den Tank dann hinter Büschen, denn ansehnlich ist er nicht. Wem dies nicht gefällt, der kann für große Gärten auch einen unterirdischen Tank mit beispielsweise 2000 oder 4000 Litern wählen.

3. Zisterne

Zisternen sind größere unterirdische Speicherbehälter für Regenwasser – meist aus Beton. Sie fassen etwa 3000 bis 10.000 Liter, manchmal sogar mehr. Dies bietet sich an, wenn Sie das gesammelte Wasser zur Gartenbewässerung und für andere Zwecke wie Toilettenspülung oder Waschmaschinen verwenden. Die Installation ist allerdings kostspielig.

Wer ungewöhnliche Wege gehen möchte und in der Region auch die nötigen Bedingungen dafür hat, kann sich im Garten einen Brunnen bauen (lassen).