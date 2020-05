Rhabarber ernten: Diesen Fehler machen viele Menschen - Sie auch?

Je nach Rhabarbersorte gibt es geschmackliche Unterschiede. Bei der Ernte sollten Sie eine Sache beachten, damit der Rhabarber sich von seiner leckersten Seite zeigt.

Grünstielige Rhabarber-Sorten mit grünem Fleisch schmecken relativ sauer, Sorten mit rotem Stiel und grünem Fleisch munden schon milder und rotstielige und rotfleischige Sorten entfalten ein Aroma, das an Beeren erinnert.

Rhabarber wächst nicht nur im Garten - auch im Topf gedeiht die Pflanze sehr gut und unkompliziert.

Bei der Ernte sollten Sie allerdings ein paar Dinge beachten, damit das Kompott*, das Dessert oder der Kuchen gelingt.

Alle Gartenfeen wissen: je älter die Rhabarberstiele, desto holziger das Fleisch. Deshalb sollten die Stiele der Gemüsepflanze noch jung geerntet werden, sobald die Blätter frisch ausgetrieben sind. Damit sie lange etwas von Ihrer Rhabarberpflanze haben, sollten Sie allerdings nicht zu viele Stängel auf einmal abschneiden.

Rhabarber-Ernte: So viele Stiele sollten Sie entfernen

So raten Gartenexperten, nie mehr als die Hälfte der Blätter einer Staude zu entfernen. Die Ernte beginnt in der Regel im Mai, sobald die Blattstiele dick genug sind und dauert bis Ende Juni an. Während der Erntezeit sollte man den Rhabarber nicht zur Blüte kommen lassen, da die Pflanze sonst zu viel Energie in die Blüte steckt und nicht mehr genügend Kraft für das Ausbilden neuer, saftiger Stiele bleibt. Blütenstiele können vorsichtig an der Basis abgedreht werden.

Sie haben keinen Garten? Kein Problem: Auch im Topf lässt sich Rhabarber leicht anbauen. Der Pluspunkt: "Holt man Topf-Rhabarber im Februar ins Gewächshaus, treibt er aus und kann um Wochen früher geerntet werden. Das sogenannte Antreiben fordert die Pflanze allerdings stark und sollte daher nur alle zwei Jahre erfolgen", schreibt das Portal Mein schöner Garten. Um lange etwas vom Topf-Rhabarber zu haben, stellen Sie ihn am besten in einem geräumigen Blumentopf in den Halbschatten und wässern ihn gut. Rotstielige Sorten sind für den Anbau im Topf am besten geeignet, weil sie nicht so groß werden wie die grünstieligen Formen.

