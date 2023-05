Rhabarberblüte und -knospen nicht wegwerfen, sie sind essbar

Die Rhabarberblüte ist zwar hübsch, aber man sollte sie ausbrechen – und einfach als Gemüse essen. © Zoonar/Imago

Im Mai ist der Rhabarber schon so kräftig gewachsen, dass er Blüten bildet. Die Knospen sollte man entfernen, aber statt auf den Kompost zu werfen, lieber auf dem Teller servieren.

Feinschmecker freuen sich nicht nur über die reifen, säuerlichen Rhabarberstangen. Im April und Mai bildet der Rhabarber auch Knospen und Blüten aus. Da diese auch den Ertrag verringern, weil sie der Pflanze Kraft rauben, sollte man sie ausbrechen und ebenfalls in der Küche verwerten. Im Gegensatz zu den Stangen, die viele in Kuchen und Desserts verarbeiten, schmecken die Blüten gut als herzhaftes Gemüse. Wie man die Blüten und Knospen von Rhabarber in der Küche verwerten kann, weiß 24garten.de.

Wenn der Rhabarber blüht, kann man auch die Stangen noch ohne Weiteres genießen. Im Gegensatz zu Kräutern wie Petersilie oder Basilikum ändert sich der Geschmack der Stangen nicht, sie werden auch nicht giftig. Der Oxalsäuregehalt des Rhabarbers steigt zwar mit voranschreitender Saison, aber Knospen und Blüten selbst haben keinen Einfluss darauf. Wer die Blüte lieber stehen lassen möchte, macht damit Insekten wie Bienen eine Freude. Die spätere Samengewinnung für die Vermehrung ist nicht zu empfehlen, da daraus eher schwache Pflanzen wachsen.