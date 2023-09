Die richtige Pflege im Herbst für eine üppige Blüte

Von: Anna Katharina Küsters

Rosen brauchen die richtige Pflege, um langfristig prachtvoll zu blühen. Der Herbst ist die beste Jahreszeit, um die Blumen für das kommende Gartenjahr zu stärken.

Die Rose gehört zu den beliebtesten Gartenpflanzen. Damit sie auch viele farbige Blüten trägt, braucht sie allerdings von Zeit zu Zeit die Aufmerksamkeit des Gärtners oder der Gärtnerin. Im Herbst sollten Sie einige Vorkehrungen treffen, damit die Rosen in Ihrem Garten auch im nächsten Jahr prachtvoll blühen. Dabei reichen manchmal sogar schon ein paar wenige Handgriffe, um die Pflanzen den nahenden Winter leichter überstehen zu lassen.

Weg mit welken Blüten

Rosen blühen je nach Sorte bis in den November hinein. © Pond5 Images/Imago

Für den ersten Schritt bei der herbstlichen Rosenpflege sollten Sie sich einen warmen und trockenen Herbsttag aussuchen. Stimmt das Wetter, nehmen Sie sich eine Rosenschere und knipsen alle welken Rosenblüten an den Sträuchern im Garten ab. Laut Öko-Test regen Sie so das Blütenwachstum Ihrer Rosen an. Die Pflanze steckt ihre Kraft dann nicht in die Entstehung von Hagebutten, sondern versucht, möglichst viele neue Blüten zu bilden. Wer Vögeln und anderen Tieren für die Winterzeit noch Nahrung zur Verfügung stellen möchte, kann nur die Hälfte der welken Blüten abschneiden: So bilden sich noch genug Hagebutten, um die Tiere im Garten zu versorgen.

Als zweiter Schritt steht ein Komplettcheck an. Betrachten Sie die Pflanzen ganz genau: Gibt es irgendwo Anzeichen für eine Rosenkrankheit wie Rosenrost oder Sternrußtau? Falls Sie befallene Blätter entdecken, schneiden Sie sie sofort ab und entsorgen Sie sie im Restmüll. Auf dem Kompost hat befallenes Blattwerk nichts zu suchen, da sich die Krankheiten dort leicht ausbreiten und auf andere Pflanzen übergehen können.

Rosen vor Kälte schützen

Nicht nur Pflanzen, die im Topf stehen, auch solche, die im Garten wachsen, brauchen im Winter Schutz vor kalten Tagen und Nächten. Der Herbst eignet sich hervorragend dazu, Ihre Rosen winterfest zu machen. So empfiehlt der Verband Wohneigentum NRW, im Garten wachsende Rosen anzuhäufeln. Die Krone der Pflanze sollte ebenfalls geschützt sein. Daher legen Sie am besten ein Vlies darüber. Besonders die Veredelungsstellen dürfen im Winter nicht freiliegen.

Topfrosen gehören im Winter auf eine Styroporplatte an einem hellen, aber trockenen und kühlen Ort gestellt. Außerdem ist es ratsam, die Töpfe mit Vlies zu umwickeln. Mit diesen Schutzmaßnahmen verhindern Sie, dass der Topf durchfriert und die Pflanze stirbt.

Nicht düngen oder zurückschneiden

Im Herbst können Sie die Schere für den Rückschnitt getrost im Gartenschuppen lassen. Rosen brauchen erst im Frühjahr einen Rückschnitt. Im Herbst ist es auch nicht nötig, zu düngen. Würden Sie düngen, heizen die zugegebenen Nährstoffe das Wachstum der Pflanze an. Das Problem dabei: Die neuen Triebe der Rosen sind sehr frostempfindlich und würden den Winter nicht überstehen.