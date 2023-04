Saatgut-Bibliothek stellt neue Samen für Hobbygärtner bereit

Ziel der Saatgut-Bibliothek ist der Erhalt von alten, seltenen Sorten sowie die Förderung der Pflanzenvielfalt in der Stadt. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Um die Pflanzenvielfalt zu fördern, gibt die Dresdner Saatgut-Bibliothek seit Anfang März kostenfreie Samen aus. Zwischenzeitlich waren sie jedoch vergriffen. Nun gibt es wieder Nachschub.

Dresden - Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner können sich in der Saatgut-Bibliothek in Dresden verschiedene Sorten von Wild- und Wiesenkräutersamen abfüllen und mit nach Hause nehmen.

Die Bibliothek habe neulich aus einem Projekt des Dresdner Umweltzentrums viel Saatgut erhalten, teilte die Einrichtung mit. Beispiele seien die Kräuter Färberkamille und Guter Heinrich.

Anfang März hatte die Saatgut-Bibliothek Hobbygärtnern bereits Samen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die rund 1200 Tüten seien bereits nach etwa zwei Wochen komplett vergriffen gewesen, sagte eine Sprecherin. Beispiele seien die Kräuter Färberkamille und Guter Heinrich.

Getrocknet in die Bibliothek zurück

In der Regel funktioniert der Ablauf so: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen Tüten mit Saatgut zusammen, die kostenlos mitgenommen werden können. Pflanzenliebhaber und Gartenfreunde sollen es einpflanzen und den ausgewachsenen Pflanzen nach der Blüte oder Ernte Samen entnehmen, die getrocknet wieder in der Bibliothek abgegeben werden können.

Ziel des Projektes sei es, die Pflanzenvielfalt in der Stadt zu fördern - vor allem trockenresistentes, sortenreines und samenfestes Saatgut sei gefragt.

Bibliotheken sammeln Saatgut

Bürgerinnen und Bürger könnten der Saatgut-Bibliothek zufolge auch jederzeit kostenloses Material alter Sorten in der Dresdner Zentralbibliothek im Kulturpalast abgeben. Die Saatgut-Bibliothek in Dresden wurde vor zwei Jahren ins Leben gerufen.

Die Idee stammt den Angaben zufolge aus den USA. Vorreiter in Deutschland seien die Hamburger Bücherhallen gewesen. Nach Angaben der Dresdner Saatgut-Bibliothek gibt es inzwischen in der ganzen Bundesrepublik - unter anderem auch in Leipzig - ähnliche Einrichtungen. dpa