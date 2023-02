Sahne-Meerrettich selbst machen: Mit nur drei Zutaten

Teilen

Aus geriebenem Meerrettich lässt sich Sahne-Meerrettich zubereiten. © Hans-Joachim Schneider/Imago

Ob zum Tafelspitz oder als Topping für Eintöpfe: Meerrettich verleiht vielen Gerichten das gewisse Etwas. Sahne-Meerrettich können Sie ganz einfach selbst machen.

Mehr zum Thema Sahne-Meerrettich selbst machen: Lecker zu Suppen als Dip

Was für Asiaten Wasabi, ist für Menschen aus Österreich und Deutschland der Meerrettich oder auch Kren genannt. Man kann die Wurzel auch pur, also gerieben verzehren, dann ist sie jedoch äußerst scharf und steht der japanischen Gewürzpaste in nichts nach. Wer es lieber milder mag, der greift zu Sahne-Meerrettich.

24garten.de hat das Rezept.

Im Kühlschrank können Sie den Sahne-Meerrettich für etwa zwei Tage aufbewahren. Er eignet sich nicht nur zu Fleisch und Fisch, sondern auch zum Dippen von Gemüse-Sticks.