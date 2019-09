Schädlinge auf der Pflanzenerde: So beseitigen Sie Schimmel im Blumentopf

Oft sind weiße Substanzen auf der Blumenerde nur Kalkablagerungen. Ist die Textur aber weich, handelt es sich um Schimmel, mit dem Sie vorsichtig umgehen müssen.

Hobbygärtner haben ihn sehr wahrscheinlich schon des Öfteren entdeckt, denn weißer, flauschig wirkender Schimmel bildet sich gelegentlich im heimischen Blumentopf. Um ihn endgültig loszuwerden, reicht es häufig nicht aus, die Schicht von der Oberfläche einfach abzutragen.

Schimmel im Blumentopf: Das sollten Sie nicht tun

Sobald Ihre Blumenerde mit einer weißen Substanz bedeckt ist, müssen Sie schnell handeln, da sich gesundheitsschädliche Schimmelsporen in der Raumluft verbreiten. Generell gilt das für jegliche Schädlinge, die sich in Ihrer Wohnung befinden, wie beispielsweise an den Wänden im Schlafzimmer. In Bezug auf Ihre Pflanzen reicht es aber nicht, die oberste Schicht der Erde einfach zu entfernen. Das liegt daran, dass Schimmel auch tiefer ins Erdreich vordringt.

Der richtige Umgang mit Schimmel im Blumentopf

Damit die Schädlingsbekämpfung gelingt, schlägt das Online-Portal myHomebook folgende vier Schritte vor:

Tragen Sie Ihre Töpfe nach draußen, sodass sich im Innenraum keine weiteren Sporen verteilen.

Benutzen Sie Handschuhe und schaben Sie die Erde gründlich von der Wurzel der Pflanze und vom Rand des Topfs ab.

und schaben Sie die Erde gründlich von der Wurzel der Pflanze und vom Rand des Topfs ab. Ist die Pflanze akut von Schimmel befallen, sollten Sie den gesamten Topf entsorgen und das Gewächs in den Hausmüll werfen . Andernfalls reicht es, das Gefäß mit einer Bürste und heißem Wasser auszuspülen.

. Andernfalls reicht es, das Gefäß mit einer Bürste und heißem Wasser auszuspülen. Nehmen Sie neue Erde und setzen Sie Ihre Pflanze wieder ein. Sie können die Chance auf einen weiteren Befall mindern, falls Sie mineralreiche Erde verwenden. Ebenso ist es hilfreich, einen Topf auszuwählen, der viele oder große Abzugslöcher zur Vermeidung von Staunässe besitzt.

So beugen Sie Schimmel im Blumentopf

Schimmel bildet sich häufig, wenn Sie Pflanzen zu oft gießen und es anschließend zu Staunässe kommt. Versuchen Sie deshalb die richtige Dosierung zu finden sowie hochwertige Erde mit vielen Mineralien zu verwenden.

soa