Schlüsselnotdienst des ADAC: Gelbe Engel retten nun auch bei verschlossenen Türen

Pilotprojekt

+ © dpa/Holger Hollemann Der ADAC will Menschen in Zukunft auch bei verschlossenen Wohnungstüren helfen. © dpa/Holger Hollemann

Der ADAC will in Zukunft nicht nur als Pannenhelfer, sondern auch als Schlüsseldienst Menschen in der Not retten. Ein entsprechendes Pilotprojekt wird derzeit in München getestet.