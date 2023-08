Sieben umweltfreundliche Methoden gegen Schnecken im Hochbeet

Von: Ines Alms

Die Große Rote Wegschnecke ist ein besonders gefürchteter Fräßling. © imagebroker/Imago

Auch wer ein Hochbeet hat, ist nicht vor Schnecken gefeit. Doch es gibt Mittel und Wege, sie vom Gemüse fernzuhalten und zu bekämpfen.

Sieben umweltfreundliche Maßnahmen gegen Schnecken im Hochbeet

Manche legen sich extra ein Hochbeet an, um Gemüse, Kräuter und Beeren vor den gefräßigen Schleimern zu schützen. Auch wenn weniger Tiere den Weg in die Höhe finden, so sind es doch oftmals genug, um die Salaternte zu beenden – denn mit senkrechten Flächen haben Schnecken in der Regel kein Problem. Da ein Hochbeet aber überschaubarer und kontrollierbarer als ein Beet am Boden ist, kann man die Schädlinge dort etwas besser bekämpfen – auch ohne Chemie.

