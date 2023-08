Schuhe stinken? Fünf Hausmittel entfernen Gerüche im Nu

Von: Andrea Stettner

Gerade die Lieblingsschuhe verströmen nach einer gewissen Zeit einen unangenehmen Geruch. Deshalb müssen sie aber nicht im Müll landen – Hausmittel helfen.

Unangenehme Gerüche in Schuhen können nicht nur peinlich sein, sondern auch unhygienisch wirken. Doch bevor Sie sich von Ihren liebsten Tretern trennen, gibt es eine Vielzahl von einfachen Hausmitteln, die Ihnen helfen können, diesen unerwünschten Gestank loszuwerden. Ein Schuhdeo können Sie sich also getrost sparen. Wir stellen Ihnen vier effektive Hausmittel vor, die unangenehmen Geruch entfernen und Lederschuhe, Sneaker und Co. wieder frisch duften lassen.

1. Backpulver – bewährtes Hausmittel gegen stinkende Schuhe

Schuhe verströmen oft einen unangenehmen Geruch, der sich aber mit Hausmitteln bekämpfen lässt. © AndreyPopov via imago-images.de

Backpulver ist ein hervorragendes Hausmittel, um unangenehme Gerüche aus Schuhen zu entfernen. Geben Sie einfach eine großzügige Menge Backpulver in die Schuhe, verteilen Sie es gleichmäßig und lassen Sie es über Nacht einwirken. Das Backpulver absorbiert Feuchtigkeit und neutralisiert Gerüche effektiv. Am nächsten Tag einfach das überschüssige Backpulver ausschütteln oder absaugen, und Ihre Schuhe werden wieder frisch riechen.

2. Babypuder

Babypuder eignet sich nicht nur für empfindliche Säuglingshaut, sondern auch zur Geruchsbekämpfung in Schuhen, da es Feuchtigkeit absorbiert und einen dezenten Duft hinterlässt. Geben Sie eine kleine Menge Babypuder in die Schuhe und schütteln Sie sie vorsichtig, um das Puder zu verteilen. Besonders gut geeignet für Sportschuhe oder Gymnastikschläppchen, sowie sämtliche Schuhe, die ohne Socken getragen werden.

3. Kaffeepulver

Kaffee ist nicht nur ein Wachmacher, sondern kann auch dazu verwendet werden, Gerüche aus Schuhen zu entfernen. Füllen Sie alte Socken oder Stoffbeutel mit Kaffeesatz und legen Sie sie über Nacht in die Schuhe. Der Kaffee absorbiert Feuchtigkeit und hinterlässt einen angenehmen Kaffeegeruch.

4. Zitronenschale sorgt für frischen Duft in den Schuhen

Zitronenschalen sind nicht nur erfrischend, sondern auch effektiv gegen Schuhgerüche. Legen Sie etwas Zitronenschale in jeden Schuh und lassen Sie das Ganze über Nacht wirken. Die natürlichen ätherischen Öle der Zitronenschale neutralisieren Gerüche und hinterlassen einen angenehmen Duft. Funktioniert auch mit Orangenschale.

5. Ab in die Gefriertruhe!

Wenn das Material es erlaubt, können Sie Ihre übelriechenden Schuhe ganz einfach in einen verschließbaren Gefrierbeutel stecken und sie für einen Zeitraum von 24 Stunden in die Tiefkühltruhe legen. Durch die niedrigen Temperaturen werden geruchsbildende Bakterien abgetötet. Während der Wintermonate kann aber auch ein Tag an der frischen Luft ausreichen, um den unerwünschten Gerüchen ein Ende zu setzen – etwa auf dem Balkon oder der Terrasse.

Vorbeugende Maßnahmen gegen stinkende Schuhe

Investieren Sie in Schuhe aus atmungsaktiven Materialien wie Leder oder Mesh, um eine bessere Luftzirkulation zu ermöglichen und die Feuchtigkeit zu reduzieren

Tragen Sie immer Socken, um den Schweiß aufzufangen und zu verhindern, dass er direkt in die Schuhe gelangt.

Wechseln Sie Ihre Schuhe regelmäßig, um ihnen Zeit zum Lüften zu geben.

Tragen Sie Einlegesohlen, welche Sie bei Bedarf austauschen können.

Unangenehme Schuhgerüche müssen also nicht das Ende Ihrer Lieblingsschuhe bedeuten. Mit Hausmitteln wie Backpulver, Babypuder, Kaffee, Zitronenschale oder schlicht Kälte können Sie effektiv gegen Gerüche vorgehen. Denken Sie jedoch daran, dass eine regelmäßige Schuhpflege und einige vorbeugende Maßnahmen der Schlüssel sind, um stinkenden Schuhen vorzubeugen und ihnen frischen Duft zu verleihen. Auch regelmäßiges Imprägnieren hilft, die Lebensdauer ihrer Schuhe zu verlängern, seien es Lederschuhe oder Sneaker.

