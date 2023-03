Selbstversorger sollten Anbau von Obst und Gemüse gut planen

Wer in seinem Garten Obst und Gemüse als Selbstversorger anbauen will, braucht Platz und ausreichend Zeit. © Christin Klose/dpa-tmn

Es ist ein schönes Gefühl, Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten zu ernten. Doch wer sich damit das ganze Jahr über selbst versorgen will, braucht einen guten Plan.

Berlin - Selbstversorger brauchen ausreichend Platz. Das gilt jedenfalls, wenn sie im eigenen Garten Obst und Gemüse anbauen wollen, um sich damit das ganze Jahr über zu versorgen.

Die Experten des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft (BZL) empfehlen Selbstversorgern dann mindestens eine Fläche von 85 Quadratmetern pro Person. Wer sich überwiegend pflanzlich ernähren will, sollte sogar 140 Quadratmeter pro Person einplanen.

Platz geschickt nutzen

Ist weniger Platz vorhanden, können Selbstversorger durch die Wahl der Pflanzen gegensteuern - etwa auf Obstbäume verzichten und stattdessen Beerenobst anbauen, was weniger Fläche benötigt.

Selbstversorger brauchen nicht nur eine ausreichend große Fläche. Sie sollten auch den Zeitaufwand nicht unterschätzen. Nach Einschätzung der Experten sollten sie genügend Zeit einplanen - und zwar nicht nur für den Anbau und die Pflege, sondern auch für die Lagerung und die Verarbeitung der Ernte.

Mit Liste und Plan

Hilfreich ist es auch am Anfang, eine Liste zu führen, was man wann verbraucht. So könnten die eigenen Vorlieben in den Anbauplan einfließen.

Zudem sollte man sich vorher die Fruchtfolge genau überlegen und sie dann auch einhalten, damit sich der Boden erholen kann. Die Experten raten, am besten zeitversetzt auf kleinen Flächen anzubauen. Sie empfehlen also statt einer Mischkultur eher einen Fruchtwechsel. dpa