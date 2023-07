Wie wäscht sich Sonnencreme aus den Klamotten raus? Tipp für saubere Kleidung

Von: Anne Hund

Beim Eincremen ist es leider schnell passiert: Etwas Sonnencreme gelangt auf die Kleidung und sorgt auf den Textilien für unschöne Flecken.

Dass Sonnencreme-Reste am Bikini oder auf dem T-Shirt landen, ist leider schnell passiert. In solchen Fällen sollte man allerdings nicht lange warten, wenn man seine Kleidung nicht ruinieren will.

Sonnencreme sollte besser nicht auf die Kleidung geraten. © Sina Schuldt/dpa

Sonnencreme-Flecken auf der Kleidung – schnell mit Spülmittel behandeln

„Wenn Kleidung mit der Sonnencreme in Verbindung gekommen ist, schnell handeln, sofort mit etwas Spülmittel behandeln und auswaschen“, rät die Expertin Elke Messerschmidt vom Kompetenzzentrum Hauswirtschaft in einem Bericht von Bayern 1. So gilt Spülmittel in Kombination mit dem Auswaschen der Kleidung als ein typisches Hausmittel, weil es fettlösend ist.

Wie wäscht sich Sonnencreme aus den Klamotten raus?

Danach kommen T-Shirt oder Bikini in die Wäsche. Dabei ist es allerdings wichtig, dass man Flüssigwaschmittel verwendet, wie es in dem Bericht auf Bayern 1.de heißt, wegen des höheren Tensidanteils. Fetthaltige Sonnenmilch soll sich dadurch leichter lösen. Während Pulverwaschmittel in der Regel Bleichmittel enthält – wodurch die Flecken infolge der UV-Filter noch fixiert würden.

Ansonsten können auf der Kleidung leider oft unschöne Flecken zurückbleiben. Die Rede ist von den gelblichen Verfärbungen. Denn Sonnencreme enthält organische UV-Filter, die in Textilien haften bleiben, wie in dem Beitrag erklärt wird. Grundsätzlich sollte man natürlich auf einen hohen Lichtschutzfaktor beim Eincremen achten. Für die Wäsche gilt demnach allerdings: je höher der Lichtschutzfaktor, desto größer die Fleckengefahr. Grundsätzlich stehen die Chancen zudem bei dunkler Kleidung besser als bei hellen Klamotten, dass der Fleck nach dem Waschen nicht mehr zu sehen ist.

Hausmittel bei Sonnencreme-Fleck: Wann eignet sich Natron?

Handelt es sich bei dem verschmutzten Kleidungsstück um einen hellen Stoff, schwören manche zudem auf Natron beziehungsweise Backpulver. Der Tipp: Die betroffene Stelle mit etwas Wasser anfeuchten und etwas von dem Hausmittel darauf geben. Etwa 30 Minuten einwirken lassen, bevor man das Kleidungsstück in die Wäsche gibt. Für dunklere Kleidung ist diese Methode allerdings nicht zu empfehlen, Natron könnte den Stoff ausbleichen.