Fünf Dinge, die Sie beim Staudenpflanzen im Herbst beachten müssen

Von: Ines Alms

Teilen

Stauden sind mehrjährige treue Begleiter im Garten, die bestenfalls jedes Jahr schöner und prächtiger werden. Mit ein paar Tipps hat man an ihnen lange Freude.

Der Herbst ist eine hervorragende Jahreszeit, um im Garten aktiv zu werden, insbesondere wenn es um das Pflanzen von Stauden geht. Diese robusten winterharten Pflanzen können im Herbst perfekt gesetzt werden, um im nächsten Frühjahr oder Sommer eine prächtige Blütenpracht zu entfalten. In diesem Artikel erfahren Sie fünf wichtige Dinge, die Sie beim Staudenpflanzen im Herbst beachten sollten.

1. Die richtige Auswahl der Stauden

Damit die Astern nächstes Jahr so prächtig sind, sollten sie im Herbst in die Erde. Man kann auch schon blühende Stauden pflanzen. © blickwinkel/Imago

Bevor Sie sich ans Pflanzen machen, ist die Auswahl der richtigen Stauden entscheidend. Achten Sie darauf, Stauden zu wählen, die gut zu Ihrem Standort und Klima passen. Auch wenn Ihnen eine Pflanze noch so gut gefällt – ist sie sonnenhungrig, wird sie selbst bei bester Pflege an einem halbschattigen Standort voraussichtlich schlechter gedeihen. Vielleicht ist Ihnen ja außerdem wichtig, dass es bienen- oder insektenfreundliche Sorten sind? Sie können im Herbst übrigens auch problemlos schon blühende Stauden pflanzen. Wichtig ist nur, dass alle Stauden winterhart sind, frostempfindliche wie Lilien kommen erst im Frühjahr in die Erde.

2. Pflanzzeitpunkt beachten

Stauden sollten im frühen Herbst gepflanzt werden, damit sie genügend Zeit haben, Wurzeln zu bilden, bevor der Winter kommt. Am besten zwischen Ende September und Mitte Oktober – aber auch der November ist noch möglich. Dies hilft ihnen, im nächsten Frühjahr kräftig zu sprießen. Idealerweise so setzen, dass sie wenigstens sechs Wochen Zeit vor dem ersten Frost haben, um gut anzuwachsen.

Noch mehr spannende Garten-Themen finden Sie im regelmäßigen Newsletter unseres Partners 24garten.de.

3. Bodenvorbereitung ist entscheidend

Guter Boden ist der Schlüssel zum Erfolg beim Staudenpflanzen. Bevor Sie Stauden setzen, lockern Sie den Boden gründlich auf, entfernen Sie Unkraut und mischen Sie organischen Kompost ein. Dies fördert die Durchlässigkeit des Bodens und verbessert die Nährstoffaufnahme für die Pflanzen.

4. Pflanztiefe und Abstand berücksichtigen

Beim Pflanzen von Stauden ist die richtige Pflanztiefe entscheidend. Die meisten Stauden sollten etwa auf die gleiche Tiefe gepflanzt werden, in der sie in ihren Töpfen gewachsen sind. Achten Sie auch auf den empfohlenen Pflanzabstand zwischen den Stauden, um Platz für ihr Wachstum zu gewährleisten. In der Regel ist das etwa halb so viel Abstand, wie die Pflanze hoch wird.

Mit zwölf Stauden durch das Jahr: Dank ihnen blüht es im Garten jeden Monat Fotostrecke ansehen

5. Ausreichende Bewässerung nicht vergessen

Auch im Herbst benötigen Stauden ausreichend Wasser. Nachdem Sie die zuvor kurz gewässerten Stauden gepflanzt haben, sollten Sie sie gut gießen, um sicherzustellen, dass sie ausreichend Feuchtigkeit erhalten, um Wurzeln zu bilden, bevor der Winter kommt. Verwenden Sie eine Schicht Mulch, um die Feuchtigkeit zu speichern, Unkraut zu unterdrücken und vor allem, um die Pflanzen vor strengem Frost zu schützen. Ideal sind hierfür Reisig und Laub, vermeiden Sie Rindenmulch.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Ines Alms sorgfältig überprüft.