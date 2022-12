Nachhaltig bauen mit Stroh: Ballen als Hauswände sind günstig und sparen viel Energie

Von: Jasmin Farah

Ist Stroh der Baustoff der Zukunft? Der Trend aus den USA findet auch hierzulande immer mehr Anhänger. Das fördert den Klimaschutz und spart in diesen Zeiten viel Energie – und bares Geld.

Nachhaltig, nachwachsend und energiesparend: Für manche ist der Anblick eines Hauses mit Wänden aus Stroh noch gewöhnungsbedürftig. Während viele heutzutage noch auf Beton, Mörtel und Co. setzen, wird der alte, neue Trend aus den USA in Zukunft auch bei uns immer attraktiver. Strohballenhäuser haben schließlich den Vorteil, dass sie nachhaltig sind und aus nachwachsenden Rohstoffen stammen.

Strohballen als Hauswände: nachhaltig und günstig

Das Stroh, das aus trockenen Halmen und Blättern von Getreidepflanzen nach der Ernte entsteht, wird meist zur Fütterung oder Einstreu in der Tierhaltung verwendet. Zu festen, kompakten Ballen gepresst, können sie allerdings auch als tragende Wände zum Einsatz kommen. Laut dem Fachverband Strohballenbau Deutschland e. V. sind Strohballen sogar der Baustoff der Zukunft. Schließlich wird hier im Gegensatz zur weltweiten Zementproduktion deutlich weniger Kohlendioxid ausgestoßen.

Zum Vergleich: Letztere verursacht viermal so viel wie der gesamte internationale Flugverkehr, wie das Wissenschaftsmagazin Geo berichtet. Insgesamt kommt sie auf etwa acht Prozent der globalen CO₂-Emissionen. Hinzu kommt, dass in Stroh Kohlenstoff gebunden ist, den die Getreidepflanze zuvor der Luft entzogen hat. Solange also das Strohballenhaus bestehen bleibt, bleibt auch das CO₂ darin und gelangt nicht in die Atmosphäre.

Strohballenhaus hat hervorragende Wärmedämmung

Andererseits bieten Strohballen als Baustoff auch den Vorteil, dass sie laut dem Fachverband sehr gut dämmen. Das liegt an den eng aneinander liegenden Halmen, die gegen Wärmeverluste schützen. Das heißt: Im Winter bleibt die Wärme drinnen und im Sommer ist es in den Innenräumen schön kühl.

Dadurch spart man sich auch das Geld für Dämmmaterialien wie Schaumstoff, Mineral oder Glasfasern, die viel Energie und kostbare Ressourcen verschwenden. Ein Dorf macht es schon vor: 2005 entstand bereits das erste dreistöckige Haus aus Strohballen im Ökodorf Sieben Linden in Sachsen-Anhalt, in der Schweiz folgte 2013 das erste Strohballen-Hotel.

Strohballenhaus wetterfest machen – mit Lehmputz

Weitere Vorteile sind, dass der Rohstoff kostengünstig ist und der Rohstoff vollkommen unbehandelt ist. Ihm werden keine Chemikalien oder andere Stoffe hinzugefügt. Mit dem zusätzlichen Bonus, dass das Haus aus Strohballen später kompostierbar ist oder in Biogas umgewandelt werden kann. Was aber passiert, wenn ein Feuer ausbricht? Sitzt man in einem Strohballenhaus nicht sprichwörtlich in der Falle?

Dem sei nicht so, beschwichtigt der Fachverband: „Bei verdichtetem Stroh, also Strohballen, sind durch die Pressung die Halme im Strohballen von Sauerstoffzufuhr abgeschlossen. Dadurch gilt das Material als normal entflammbar.“ Um sicherzugehen, werden die Wände zudem von innen und von außen mit nicht brennbarem Lehm oder Kalk verputzt. Dadurch ist der Bau wetterfest und gegen Feuchtigkeit sowie Schädlinge rundum geschützt.