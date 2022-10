Wie Sie Ihren Stromverbrauch im Kühlschrank mit einer Taschenlampe reduzieren

Von: Andrea Stettner

Die Strompreise steigen und jeder versucht, Energie einzusparen. Ausgerechnet eine Taschenlampe soll helfen, den Stromverbrauch des Kühlschranks zu senken.

Der Kühlschrank läuft Tag und Nacht – kein Wunder, dass er zu den größten Stromfressern im Haushalt zählt. Dennoch können Sie den Stromverbrauch nachhaltig reduzieren. Sie müssen nur an ein paar Stellschrauben drehen. Eine Taschenlampe kann sich dabei als äußerst nützlich erweisen.

Sind alle Dichtungen im Kühlschrank dicht? Das finden Sie mit dem Taschenlampen-Trick heraus. © George Mdivanian/Imago

Häufig sind alte Dichtungen Schuld am hohen Stromverbrauch

Wenn Kühlschränke in ein gewisses Alter kommen, lassen auch die Dichtungen mit der Zeit nach: Der Gummi wird brüchig, leiert aus oder weist andere Beschädigungen auf. Und das hat Folgen: Durch alte Dichtungen kann die kalte Kühlschrankluft einfacher nach Außen entweichen. Die warme Außenluft gelangt wiederum einfacher ins Innere des Kühlschranks. Dadurch muss das Gerät mehr Energie aufbringen, um die eingestellte Temperatur zu halten – und der Stromverbrauch steigt.

Taschenlampe im Kühlschrank hilft beim Stromsparen – so funktioniert‘s

Um zu prüfen, ob die Dichtungen Ihres Kühlschranks noch intakt sind, können Sie sich laut Chip.de mit einem Taschenlampen-Trick behelfen. Dazu legen Sie abends, wenn es dunkel ist, eine angeschaltete Taschenlampe in den Kühlschrank. Schließen Sie die Kühlschranktür und schalten Sie das Küchenlicht aus, sodass es vollkommen dunkel ist. Können Sie das Licht der Taschenlampe von außen sehen? Dann sind ihre Kühlschrank-Dichtungen nicht mehr in Ordnung und sollten bald ausgetauscht werden. Bei intakten Dichtungen sollte von außen kein Lichtschein zu sehen sein.

Alternativ können Sie aber auch ein Stück Papier oder einen Geldschein zwischen Dichtung und Tür klemmen. Ist beim Herausziehen ein Widerstand spürbar, ist die Dichtung in Ordnung. Lässt sich das Papier jedoch leicht herausziehen, muss die Dichtung des Kühlschranks möglicherweise ausgetauscht werden.

Weitere Tipps, um Stromverbrauch des Kühlschranks zu senken

Auch an anderen Stellen können Sie ordentlich Strom sparen. So sollten Sie Ihren Kühlschrank stets auf die richtige Temepratur einstellen und das Gerät bloß nicht an der falschen Stelle aufstellen.