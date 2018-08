Terrassenplatten ganz einfach reinigen - mit Hausmitteln

Terrassenplatten zu reinigen, funktioniert nicht immer gleich - Holz, Beton und Stein brauchen unterschiedliche Pflege. Hausmittel sorgen hier für Abhilfe.

Wo lässt sich die sommerliche Hitze gut aushalten? Auf der schattigen Terrasse mit einem kühlen Getränk in der Hand. Damit der Abend perfekt ist, sollte die Terrasse aber auch ansehnlich - und nicht etwa voller Schmutz oder Moose sein. Hier erfahren Sie, wie Sie die Platten mit Hausmitteln reinigen.

Terrassenplatten mit dem Hochdruckreiniger säubern - ist das noch sinnvoll?

Lange Zeit galt der Hochdruckreiniger als Allheilmittel bei verschmutzten Oberflächen wie Terrassenplatten. Doch mittlerweile wird davon abgeraten, weil dadurch die Platten und Fugen eher beschädigt und zerschrammt werden sowie ihre Beschichtung verlieren. Ebenso verhält es sich mit chemischen Mitteln: Diese gelangen über die Terrasse in den Rasen oder ins Gartenbeet und verschmutzen somit die Umwelt. Obendrein bringen sie meistens nicht so viel, wie sie versprechen.

Terrassenplatten reinigen: Diese Hausmittel helfen fast immer

Verschmutzungen auf der Terrasse lassen sich in den meisten Fällen mit Wasser und ein wenig Spülmittel entfernen. Tragen Sie die Mischung einfach mit einer Bürste auf und schrubben Sie kräftig - dann haben Lebensmittelreste & Co. keine Chance.

So reinigen Sie Terrassenplatten von Moos und Flechten - mit Soda

Soda ist ein nicht zu unterschätzendes Hausmittel. Zwar ist es seit einigen Jahren etwas in Vergessenheit geraten - vor allem bei der großen Auswahl an Reinigern in der Drogerie -, doch das mindert nicht seine Wirkungskraft.

Besonders gut eignet sich Soda, um Terrassenplatten aus Holz zu reinigen. Diese sind nämlich besonders anfällig für Moose und Algen, was sich durch einen grünlichen Belag auszeichnet. Soda hilft Ihnen in diesem Fall hervorragend weiter: Streuen Sie es einfach auf die Terrassenplatten und geben Sie dem Ganzen eine Stunde Einwirkzeit. Anschließend spülen Sie das Hausmittel mit dem Gartenschlauch ab - schon sind die Platten wieder sauber. Um weiteren Moosen und Flechten vorzubeugen, sollten Sie die Wasserreste zudem abkehren.

Oder Sie versuchen es mit folgendem Tipp, den Sie auch auf Steinplatten anwenden können: Mischen Sie drei oder vier Esslöffel Speisestärke, 100 Gramm Soda und fünf Liter erwärmtes Wasser zu einer Paste zusammen, die Sie auf der Terrasse verteilen. Nach fünf Stunden Einwirkzeit schrubben Sie die Platten von Moosen und Flechten sauber und spülen danach alles mit Wasser ab.

Aber aufgepasst: Von Naturstein sollten Sie Soda fernhalten, da es das Material angreift.

Terrassenplatten aus Beton: So funktioniert es

Bei Betonplatten dürfen Sie, ebenso wie bei Holz, auf Soda zurückgreifen. Mischen Sie einen Esslöffel davon in lauwarmes Wasser und tragen Sie die Paste auf die Terrasse auf. Lassen Sie es fünf Stunden einwirken und spülen Sie es anschließend mit Wasser ab.

Kann ich Terrassenplatten mit Essig reinigen?

Vielleicht haben Sie schon einmal davon gehört, dass sich Terrassenplatten angeblich gut mit Essig und Salz sauber zu bekommen sind. Allerdings ist dieser Tipp bereits überholt, denn Essig greift Steinplatten an - vor allem wenn sie kalkhaltig sind - und hinterlässt Säureflecken.

Doch es kommt noch dicker: Die Wirkstoffkombination aus Essig und Salz ist auf versiegelten Flächen - und dazu gehören Terrassen - verboten und kann mit Geldbußen geahndet werden. Die Mischung sickert nämlich ins Grundwasser und tötet Mikroorganismen im Boden.

Auf diese Weise reinigen Sie Steinplatten mit Backpulver

Um Steinplatten mit Backpulver zu säubern, übergießen Sie die Terrasse zunächst mit etwas warmem Wasser und streuen das Hausmittel anschließend darauf. Nun können Sie mit einem Schrubber das Reinigungsmittel gut verteilen und die Oberfläche von Verschmutzungen befreien. Danach einfach mit Wasser die Mischung abspülen - schon dürfte grober Dreck Schnee von gestern sein. Zudem hat Backpulver den Nebeneffekt, dass die Steinplatten etwas aufgehellt werden.

