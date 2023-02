„So simpel“: Netz feiert simplen Kniff, um Heizungen zu entlüften

Von: Andrea Stettner

Was tun, wenn beim Heizung entlüften das Wasser nur so heraussprudelt? Eine TikTokerin weiß sich mit einem simplen wie genialen Trick zu helfen.

Wenn die Heizung im Winter mal wieder nicht richtig warm wird oder auffällig gluckert, ist oft zu viel Luft im Heizkörper. Um die Heizung wieder richtig in Gang zu bringen, muss der Heizkörper entlüftet werden. Hier zählt allerdings die richtige Vorbereitung – ansonsten kann die Prozedur schnell in einer Überschwemmung enden.

Heizung entlüften – TikTokerin fängt herausfließendes Wasser mit genialem Trick auf

Heizungen lassen sich mit einem speziellen Schlüssel entlüften. Dabei kann viel Wasser herausfließen. © Stefan Kiefer/Imago

Lässt man Luft aus dem Heizkörper, sei es mit einem passenden Schlüssel oder einem Schraubenzieher, kann Wasser aus dem Heizkörper austreten. Und das oft nicht zu knapp. Eine findige TikTokerin weiß sich aber mit einem simplen, wie genialen Trick zu behelfen: einer präparierten Plastikflasche.

Um zu vermeiden, dass das heiße Wasser auf dem Boden landet, bohrt die gewiefte Nutzerin namens @sand9501 einfach zwei Löcher in eine umgedrehte Plastikflasche, steckt ihren Schraubenzieher hindurch und platziert die Flasche dann so am Ventil des Heizkörpers, dass sie es mit dem Werkzeug öffnen kann. Kurz darauf fließt auch schon Wasser direkt in die Flasche – und voilà: Nichts kleckert daneben und der Boden bleibt trocken.

Kommentare auf TikTok

Auf TikTok verbreitet sich das Video in Windeseile: Bereits nach vier Tagen sammelte es mehr als 150.000 Likes, mehr als 29.000 Mal wurde es geteilt (Stand: 14.2.2023). Die User feiern sie für diesen einfachen Lifehack, der ein Problem von vielen geplagten Heizungsbesitzern zu lösen scheint: „So simpel.. so genial“, meint etwa eine Nutzerin, während ein anderer lachend offenbart: „Das Video kommt viele verzweifelte Versuche zu spät“.

Andere halten den Trick dagegen für ziemlich überflüssig. Schließlich reiche schon ein einfacher Becher oder ein Glas, um das Wasser beim Heizung entlüften aufzufangen. Das stimmt natürlich auch – aber so kleckerfrei, wie mit dem Flaschen-Trick, gelingt das in den seltensten Fällen.

Wussten Sie schon? Wer seine Heizung regelmäßig entlüftet, spart gleichzeitig Heizkosten. Um den Geldbeutel zu schonen, hilft es aber auch, gängige Heiz-Fehler zu vermeiden.