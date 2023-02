Was Sie bei den Kosten für ein Tiny House im Garten alles beachten müssen

Wenn es wieder wärmer wird, wird der Garten zum Sehnsuchtsort – schön, wenn man auf dem Grundstück auch noch ein kleines Ferienhaus für sich nutzen kann. (Symbolbild) © Maskot/Imago

Sie haben ein kleines Grundstück und wollen darauf ein Ferienhaus bauen? Vielleicht ist ja ein Tiny House dann genau das Richtige. Welche Kosten auf einen zukommen können.

Kann man sich kein eigenes Ferienhaus leisten, dann vielleicht zumindest ein Tiny House. Die kleinen Häuser gibt es in verschiedensten Bauweisen und Optiken, sie verfügen über alles, was man als kleine Familie zum Wohnen braucht. Im besten Fall haben Sie bereits ein kleines Grundstück für Ihr Ferienhaus, oder dürfen den Garten der Verwandtschaft mitbenutzen. Dann sind die Kosten für ein Tiny House deutlich leichter stemmbar. 24garten.de erklärt, mit welchen Kosten man darüber hinaus rechnen muss.

Auch ein Minihaus unterliegt den baurechtlichen Bestimmungen. Hier sollte man sich vorher gut erkundigen, welche Baumaßnahmen und Nutzungsformen in der Gegend zulässig sind. Wer das Tiny House nur gelegentlich nutzen will, etwa am Wochenende oder in den Ferien, kann es einfacher haben, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) zum Thema schilderte. Hier brauche man laut dem Tiny House Verband einen Stell- oder Bauplatz in einem Sondergebiet für die Erholung oder in einem Gebiet zur Entwicklung der Wohnnutzung.