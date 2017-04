Auf der Toilette thronen: Ikea imitiert "Game of Thrones"

Ikea baute in einer Filiale den Eisernen Thron aus der Serie „Game of Thrones“ nach – in Form einer Toilette und mehreren Klobürsten.

Fall Sie noch Ideen für eine neue Toilettendekoration brauchen – fear no more. Denn Ikea macht es vor: Legen Sie sich einfach eine große Anzahl an Klobürsten zu und befestigen sie diese in einem Halbkreis an der Wand über Ihrem Stillen Ort. Was dabei herauskommt erinnert auf überraschende Weise an den heiß umkämpften Thron in „Game of Thrones“.

Das Netz ist begeistert vom Ikea-Thron

Ein Reddit User entdeckte das Prachtstück in einer Ikea -Filiale und stellte sogleich ein Foto davon ins Netz. Die Mitarbeiter der Möbelkette machten sich noch einen Scherz und beschrifteten ihr Kunstwerk mit den Worten „Monter sur le trône“. Das kann sowohl „auf dem Thron sitzen“, aber auch einfach „auf die Toilette gehen“ bedeuten.

Ikea knows wussup. pic.twitter.com/PRTNGp1pXO — You Had One Job (@_youhadonejob1) 28. März 2017

Letztes Jahr sorgte schon mal ein Toiletten-Foto bei Ikea für Schlagzeilen, wie merkur.de berichtete.

