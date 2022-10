Tomaten nachreifen lassen: Im Haus einfach kopfüber ins Warme hängen

Von: Ines Alms

Im Herbst noch grüne Tomaten am Strauch – was tun? Im Haus kann man sie nachreifen lassen. © Panthermedia/Imago

Draußen wird es kälter, aber es hängen noch nicht viele Ihrer Tomaten grün am Strauch? Es gibt eine Methode, mit der die Paradeiser aromatisch nachreifen.

Es wäre schade, wenn unreife Tomaten nach all der Pflege und dem Gießwasser, das man ihnen gegönnt hat, am Strauch verkümmern. Grün kann man sie nicht verzehren und wenn man sie abpflückt und im warmen Zimmer nachreifen lässt, büßen sie oft Aroma. Wenn man sie jedoch am Zweig lässt, kann man noch etwas mehr Geschmack aus ihnen herauskitzeln.

Wie man Tomaten an der Pflanze nachreifen lässt, weiß 24garten.de.

Auch wenn im Herbst noch ein paar warme, sonnige Tage kommen – aus bis jetzt unreifen Tomaten ist nicht mehr viel herauszuholen. Eine feuchte Witterung und drohende Nachtfröste sind genug Anlass, die Früchte ins Haus zu holen. Ein paar wenige Exemplare kann man dafür natürlich einfach einzeln abpflücken, aber für eine größere Anzahl lohnt es sich, sie mit der Pflanze aufzuhängen.