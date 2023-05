Mit der Wahl der richtigen Erde erhöht sich die Tomaten-Ernte

Idealerweise ist der Boden für Tomatenpflanzen locker-lehmig. © Panthermedia/Imago

Damit Tomaten viele schmackhafte und gesunde Früchte bilden, sollte man nicht die nächstbeste Blumenerde verwenden. Die Ansprüche sind für Anzucht und Freiland unterschiedlich.

Nicht jede Gemüseart hat die gleichen Ansprüche an die Erde, in der sie am besten gedeiht. Gerade Tomaten als nährstoffhungrige Pflanzen sollten diesbezüglich mit der Wahl des richtigen Substrats gut versorgt sein, um nicht nur Blätter, sondern vor allem zahlreiche Früchte zu bilden, die aromatisch schmecken. Auch der Wachstums-Zeitpunkt spielt eine Rolle für unterschiedliche Inhaltsstoffe der Erde. Welche Art Erde Tomaten wann benötigen, weiß 24garten.de.

Anzuchterde ist eher nährstoffarm und fördert in den ersten Lebenswochen des Keimlings in erster Linie sein Wurzelwachstum. Wenn die Tomaten dann pikiert wurden und es nach den Eisheiligen ins Freiland oder im Kübel auf den Balkon geht, muss die Wahl auf eine andere Erde fallen.